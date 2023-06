Haben Geschäftsführer in Deutschland eine falsche Wahrnehmung, wenn es um das Vertrauen in ihr Unternehmen geht?

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser – ein guter Leitsatz? Im heutigen Unternehmertum eher nicht. Da sollte es genau andersrum lauten: „Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser.“ Eine Studie erklärt warum.

Die Chefs sind sich einig: Ihre Fähigkeit, Vertrauen zu gewinnen und zu erhalten, verbessert das Geschäftsergebnis, sagen laut einer Studie der Unternehmensberatung PwC 91 Prozent der Führungskräfte. Doch tuen sie anscheinend nicht genug, um am Markt bestehen zu bleiben und ihre Mitarbeiter an sich zu binden – denn die befragten Mitarbeiter und Konsumenten haben eine andere Wahrnehmung. Ist ihr Misstrauen gerechtfertigt?

Widerspruch zwischen Unternehmen, ihren Mitarbeitern und Kunden?

Etwa die Hälfte der Verbraucher (50 Prozent) und Mitarbeiter (54 Prozent) haben bereits ein vertrauensschädigendes Ereignis erlebt, wie aus der Studie hervorgeht. Die häufigsten Gründe: Probleme mit dem Kundenservice und mangelnde Transparenz. Die Geschäftsführer scheinen das aber anders wahrzunehmen. Nur 20 Prozent unter ihnen, geben an, dass ihr Unternehmen in einen Vorfall dieser Art verwickelt war. Ursachen für den Vertrauensbruch sehen sie vor allem in Themen, wie Sicherheits-, Rechts- und Compliancefragen sowie finanziellen Problemen.

Allgemein besteht unter den 500 Führungskräften, 2012 Mitarbeitern und 2508 Konsumenten Einigkeit darüber, dass Vertrauen wichtig ist. Weitaus weniger Einigkeit herrscht jedoch darüber, wie viel Vertrauen den Unternehmen entgegengebracht wird. Die Mehrheit (84 Prozent) der Führungskräfte empfindet, dass die Kunden dem Unternehmen großes Vertrauen schenken. Nur 27 Prozent der Konsumenten sagen aber dasselbe.

Bei den Mitarbeitern ist das Vertrauensgefälle nicht ganz so dramatisch: Nahezu 80 Prozent der Chefs schätzen ein, dass ihre Mitarbeiter dem Unternehmen vertrauen; lediglich 65 Prozent der Beschäftigten stimmen dem zu. Diese Lücke ist nicht neu, denn bereits in der PwC-Umfrage vom Juni vergangenen Jahres, spalteten sich die Meinungen zwischen Geschäftsführern und ihren Mitarbeitern bzw. Kunden.

„Vertrauen aufzubauen dauert oft Jahre und kann in einem einzigen Moment zerstört werden“, heißt es in der Studie. „Und solche Ereignisse sind sehr viel häufiger, als Führungskräfte glauben.“ Es zeige, dass viele Unternehmen noch hinter den Erwartungen zurückbleiben würden.

