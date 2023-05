Ökonomen schlagen Alarm: Deswegen bedrohen Schattenbanken die Weltwirtschaft

Die Angst in der Finanzbranche geht um. Wegen der Bankenkrise in den USA bekommt Ludovic Subran, Chefvolkswirt der in München ansässigen Allianz SE, einer der weltgrößten Versicherungskonzerne, tiefe Sorgenfalten.

Zu den aktuellen Spannungen habe die globale geldpolitische Wende hin zu aggressiven Zinserhöhungen geführt, sagte Subran in einem Interview mit Bloomberg TV. Der „Teufelskreis mit den Regionalbanken“ in den USA sei besorgniserregend, erklärte er.

US-Banken verzeichnen wegen Finanzkrise Rekordgewinne

Des einen Freud ist des anderen Leid: Die Gewinne im US-Bankensektor haben im ersten Quartal ein Allzeithoch von rund 80 Milliarden US-Dollar erreicht und lagen damit um 33 Prozent höher als vor einem Jahr, berichtet die Financial Times. Der Grund ist simpel: Insolvente Banken wurden von größeren Instituten übernommen. Etwa die Hälfte des Gewinnsprungs der Branche stammt aus einmaligen Zuflüssen von First Citizens und Flagstar, die die Überreste der Silicon Valley Bank (SVB) bzw. der Signature Bank kauften, nachdem diese im März von den Aufsichtsbehörden geschlossen und mit einem Abschlag verkauft worden waren.

JPMorgan Chase, die nach Vermögenswerten größte Bank des Landes, verzeichnete den höchsten Gewinn aller Kreditgeber und erreichte im ersten Quartal 11,7 Milliarden US-Dollar, gegenüber 6,4 Milliarden US-Dollar in den drei Monaten des Vorjahres. Die Gewinne von First Citizens, das Ende März die SVB aufkaufte, stiegen auf 9,5 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 273 Millionen US-Dollar vor einem Jahr. Damit war First Citizens in diesem Quartal nach JPMorgan Chase die zweitprofitabelste Bank des Landes. Der Nettogewinn von Flagstar, die Mitte März einen Großteil der Signature Bank übernommen hat, stieg binnen eines Jahres von 164 Millionen auf zwei Milliarden US-Dollar.

Größter Krisenherd: Kredite für Gewerbeimmobilien

Doch den Rekordgewinnen stehen steigende finanzielle Verwerfungen gegenüber. Der Gesamtzinsaufwand aller US-Banken ist im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um das Zehnfache auf 85 Milliarden US-Dollar gestiegen. Die Geldhäuser müssen, insbesondere seit den im März ins Rollen gekommenen Bankenpleiten, höhere Zinsen an die Einleger zahlen. In einem Sektor steckt das größte Krisenpotenzial: Die Zahlungsausfälle für Gewerbeimmobilienkredite stiegen im ersten Quartal um ein Drittel auf zwölf Milliarden US-Dollar und damit auf den höchsten Stand seit 2020.

Der Chefvolkswirt der Allianz ist der Meinung, dass die Krise aus einer anderen Ecke befeuert werden könnte. Ein neuer finanzieller Unfall könnte aus dem Bankensektor kommen, aber auch von einigen sehr stark auf Gewerbeimmobilien spezialisierten Hedgefonds, sagte Subran, der früher bei der Weltbank und im französischen Finanzministerium gearbeitet hat. „Für mich stehen die Finanzintermediäre außerhalb des Bankensektors im Fokus“ – besser bekannt als der sogenannte Schattenbankensektor.

Schattenbanken können auch Deutschland in die Krise stürzen

Finanzexperte Joscha Wullweber, Professor für Politische Ökonomie an der Universität Witten/Herdecke und Autor des Buches „Zentralbankkapitalismus“, warnt vor weiteren Verwerfungen. Das Schattenbankensystem, in dem Kredite außerhalb des Bankensektors vergeben werden, stelle ein großes Problem dar. Denn eine Krise im Bankensystem könne sich direkt auf die Finanzierung der Schattenbanken auswirken. Bei einer weiteren Verschärfung der Bankenkrise könnten Schattenbanken gezwungen sein, Vermögenswerte zu verkaufen und dadurch eine Abwärtsspirale in Gang setzen.

„Während das Bankensystem staatliche Absicherungsmechanismen besitzt, existieren diese nicht für das Schattenbankensystem“, sagt Wullweber. „Da sich eine gigantische Vermögenspreisblase aufgebläht hat, würde sich deren Zusammenbruch direkt auf die Realwirtschaft auswirken und eine globale Wirtschaftskrise auslösen, die auch die deutsche Wirtschaft in die Krise stürzen würde.“ Dann könnten nur noch die Zentralbanken das Gesamtsystem stabilisieren – „allerdings zu einem hohen ökonomischen und politischen Preis“, warnt Wullweber.

Die Ökonomen aus der Abteilung Wirtschaftspolitik in der Gewerkschaft Verdi heben hervor: Nach aktuellen Schätzungen sitzen US-Banken auf Anleiheverlusten von rund 1,8 Billionen US-Dollar. Zudem seien US-Spareinlagen in Höhe von zehn Billionen US-Dollar nicht versichert. „Wenn Panik ausbricht, räumen die Kunden sofort ihre Konten. Die Banken müssen dann ihre Anleihen mit Verlust verkaufen, um flüssig zu bleiben. Den betroffenen Geldhäusern droht die Pleite“, heißt es in einer aktuellen Analyse der Verdi-Wirtschaftspolitikabteilung. Von zentraler Bedeutung sei es, dass die Zentralbanken nicht weiter an der Zinsschraube drehen. Stattdessen müssten Vorsorgen getroffen werden: „Banken brauchen mehr Eigenkapital, Schattenbanken müssen stärker reguliert und Einlagen besser abgesichert werden. Nur so lässt sich die nächste Krise verhindern.“