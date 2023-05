US-Justiz macht ernst: Erster russischer Oligarch enteignet

Die USA heben erstmals Geld von einem beschlagnahmten Konto eines russischen Staatsbürgers in Staatsbesitz übertragen. Das Geld soll in die Ukraine gehen.

US-Justizminister General Merrick Garland beim Handschlag mit dem ukrainischen Generalstaatsanwalt, Andriy Kostin, am 17. April im Justizministerium in Washington. AFP

Die amerikanische Regierung hat zum ersten Mal Vermögenswerte von einem beschlagnahmten Konto eines russischen Oligarchen in Staatsbesitz der USA übertragen. Wie die Financial Times (FT) berichtet, hat Justizminister Merrick Garland die Überweisung von 5,4 Millionen US-Dollar vom Konto des Russen auf ein Konto des Außenministeriums veranlasst. Das Geld gehörte zuvor Konstantin Malofejew, einem russischen Investor und Gründer eines regierungsnahen Medienimperiums. Ihm wird vorgeworfen, gegen die Sanktionen nach der Krim-Annexion im Jahr 2014 verstoßen zu haben.

Im Februar hatte Justizminister Garland nach einem Treffen mit dem ukrainischen Generalstaatsanwalt Andriy Kostin die Verwendung der Gelder „in der Ukraine zur Beseitigung der Schäden des ungerechten Krieges Russlands“ genehmigt. Garland sagte, das Geld sei an das Außenministerium überwiesen worden und werde „für diesen Zweck verwendet“. Das Außenministerium sagte, es habe vom Justizministerium über die Kleptocapture Task Force eine Überweisung in Höhe von 5,4 Millionen US-Dollar erhalten. Das Außenministerium ist nun berechtigt, das Geld zu verwenden, um die Ukraine zu unterstützen. Wie genau das Geld budgettechnisch in die Ukraine transferiert wird, ist laut FT noch offen. Es wird auch noch überlegt, wie Korruption verhindert werden könnte. Garland sagte, dass weitere Schritte dieser Art bevorstehen würden. „Dies ist zwar der erste Transfer eingezogener russischer Gelder für den Wiederaufbau der Ukraine durch die Vereinigten Staaten, aber es wird nicht der letzte sein“, sagte er in einer Erklärung.

Mit der Maßnahme setzt die amerikanische Regierung erste Schritte um, um russische Staatsbürger und Unternehmen zu enteignen, wenn sie gegen Sanktionen verstoßen haben. Allerdings ist die Enteignung von Privatpersonen nur der kleinere Teil dessen, was die amerikanische Regierung, die EU und Kanada planen. Kanada hat eben seine Gesetzgebung geändert, um die Beschlagnahme russischer Staatsvermögen und deren Übergabe an die Ukraine zu ermöglichen. In Europa sind die Vorbereitungen sogar noch konkreter: Bereits im Februar gaben die Staats- und Regierungschefs aller EU-Staaten bekannt, die EU werde „den Wiederaufbau der Ukraine unterstützen, indem wir uns bemühen, eingefrorene und immobilisierte russische Vermögenswerte im Einklang mit EU- und internationalem Recht zu verwenden“. Sie beschlossen auch neue Maßnahmen, um an die russischen Gelder zu kommen.

In der kommenden Woche wollen die G7-Staaten darüber diskutieren, wie eine Enteignung der russischen Vermögen zügig vorgenommen werden kann.

Der frühere amerikanische Finanzminister und Harvard-Ökonom Lawrence Summers und der frühere Weltbank-Präsident Robert Zoellick schrieben kürzlich in einem gemeinsamen Artikel in der Washington Post, der attraktivste Teil seien die russischen Währungsreserven, die sich aktuell auf etwa 300 Milliarden Dollar belaufen. Die beschlagnahmten Gelder im Privatbereich betrügen dagegen in der EU nur 24 Milliarden Dollar, so die FT. Laut Summers und Zoellick gibt es bei den privaten Enteignungen gewisse rechtliche Bedenken, während der Fall bei der Verwertung des russischen Staatsvermögens völkerrechtlich klar sei: Aufgrund der UN-Resolution von November 2022 müsse Russland den Schaden für den Krieg begleichen. Weil ein Staat keine individuellen Rechte habe, könne das beschlagnahmte Geld ohne weitere Verfahren direkt verwertet werden. So sei es auch mit dem Irak nach dessen Einmarsch in Kuwait geschehen, wo 50 Milliarden Dollar an die Nachbarstaaten verteilt worden seien.

Noch zögern die westlichen Staaten mit der ersten Enteignung von russischem Staatsvermögen. Laut dem EU-Ratspräsidenten Charles Michel gibt es Bedenken in einigen Mitgliedsstaaten, dass russischen Vergeltungsmaßnahmen zu finanzieller Instabilität führen könnten. Russland hat bereits angekündigt, seinerseits Maßnahmen gegen westliche Gelder und Vermögen in Russland ergreifen zu wollen. Laut Summers und Zoellick sei es vor allem wichtig, dass Japan und die EU mit den USA an einem Strick ziehen – um Russland keine Ausweichmöglichkeit vom Dollar weg in Yen oder Euro zu bieten. Denn es ist zu erwarten, dass viele Staaten, Privatpersonen und Unternehmen die Flucht aus dem Dollar antreten, wenn sie damit rechnen müssen, ohne rechtliches Verfahren enteignet zu werden.