Streit um Ukraine-Hilfe: Sollen russische Vermögenswerte das Problem lösen?

Gerät die Hilfe für die Ukraine jetzt ins Stocken? Während die Bundesregierung schon in der Vergangenheit zögerlich reagierte, lieferten die USA kontinuierlich unter anderem militärische Unterstützung. Doch seit Tagen herrscht Streit im US-Kongress, da die Laufzeit des beschlossenen Haushalts des US-Kongresses, der auch die Hilfszahlungen beinhaltet, vergangenen Sonntag endete.

Ein drohender Stillstand der Regierungsgeschäfte konnte nur dadurch verhindert werden, dass der US-Kongress am Wochenende einen Übergangshaushalt für die Zeit bis Mitte November verabschiedete, in dem jedoch keine weiteren Hilfen für die Ukraine vorgesehen sind. Das heißt nicht, dass die USA Kiew nicht mehr unterstützen werden. Allerdings gehen die bisher vom Kongress genehmigten Mittel zur Neige. Und trotzdem sichert Präsident Joe Biden seine Unterstützung zu. Aber wie?

300 Milliarden US-Dollar könnten transferiert werden

In einer Rede am Mittwochabend kündigte Joe Biden an, andere Wege finden zu wollen, wenn der Kongress seine Hilfe verweigern wird. Gegenüber Reportern sagte Biden: „Ich werde in Kürze eine große Rede zu diesem Thema ankündigen und erläutern, warum es für die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten von entscheidender Bedeutung ist, dass wir unser Engagement für die Ukraine aufrechterhalten.“ Einen genauen Termin für die Rede wollten Vertreter des Weißen Hauses nicht nennen. Von welchen Alternativen Biden spricht, wurde ebenfalls nicht konkretisiert.

Berichten zufolge arbeiten die amerikanische Regierung und die EU an einem rechtlichen Verfahren, um eingefrorene russische Vermögenswerte in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar an die Ukraine zu transferieren. Das bestätigte Andrij Jermak, Leiter des ukrainischen Präsidialamts, am Donnerstag auf X (ehemals Twitter). Die Vermögenswerte wurden bereits nach Beginn des Ukraine-Kriegs von der amerikanischen Regierung und den G7-Staaten eingefroren. Bisher konnte ein solcher Schritt nicht unternommen werden, da die rechtliche Grundlage eines solchen Transfers nicht abschließend geprüft werden konnte.

Übertragung der Vermögenswerte: „Frage der Gerechtigkeit“

Jermak fügte hinzu, dass die Übertragung der Vermögenswerte in die Ukraine erforderlich sei und „ein sehr positives Signal“ sende. Außerdem wäre sie Jermak zufolge eine „Frage der Gerechtigkeit“. Anfang September hatte der amerikanische Außenminister Antony Blinken während eines Besuchs in Kiew angekündigt, dass die USA planen, die Unterstützung ukrainischer Militärveteranen aus „Vermögenswerten zu finanzieren, die von sanktionierten russischen Oligarchen beschlagnahmt wurden“. Diejenigen, die „Putins Angriffskrieg ermöglicht haben, sollten dafür bezahlen“, sagte Blinken damals.



Nun äußerte sich Blinken erneut während einer Rede an der University of Texas in Austin. Er betonte erneut, dass die Nutzung der Gelder schnellstmöglich in Angriff genommen werden sollte.



Am Mittwoch hatte Joe Biden eine Reihe westlicher Verbündeter und Partner zu einer Telefonkonferenz einberufen. Nach Angaben des Weißen Hauses nahmen auch Bundeskanzler Olaf Scholz und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen daran teil. Anschließend teilte von der Leyen mit, dass die EU neue Finanzhilfen in Höhe von 50 Milliarden Euro für Reformen und Investitionen bereitstellen würde. Zu den Vermögenswerten und den damit verbundenen rechtlichen Fragen äußerte sich von der Leyen nicht.