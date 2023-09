USA gewähren Polen Milliarden-Darlehen für „Ostflanke der Nato“

Die US-Regierung hat am Montag die Unterzeichnung eines Vertrages über ein direktes Darlehen für die Finanzierung von ausländischem Kriegsgerät (FMF) in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar zur Unterstützung der Modernisierung der polnischen Armee bekannt gegeben. Das teilt das US-Außenministerium in einer Mitteilung mit. Die Nachrichtenagentur AP schreibt, dass ein solches Darlehen „selten“ gewährt werde.



Polen sei ein langjähriger Verbündeter der Vereinigten Staaten, die Sicherheit Polens spiele eine „entscheidende Rolle in Bezug auf die kollektive Verteidigung der Ostflanke der Nato“, so die US-Regierung.

Neben seiner internationalen Hilfe für die Ukraine habe „Polen durch umfangreiche Investitionen in seine Verteidigungsausgaben sein Engagement für die Stärkung der regionalen Sicherheit unterstrichen“. Das Land habe auch eine führende Rolle in der Nato bei der Umsetzung der Verteidigungsinvestitionen gemäß den Zusagen des Wales-Gipfels von 2014 übernommen. Polen plane laut US-Mitteilung eine signifikante Erweiterung seiner Streitkräfte. Das Land habe seine ältere Militärausrüstung russischer Herkunft durch ein ehrgeiziges, mehrjähriges Verteidigungsmodernisierungsprogramm ersetzt und ein Enhanced Defence Cooperation Agreement (EDCA) mit den Vereinigten Staaten abgeschlossen. Darüber hinaus beherberge Polen alliierte und US-Streitkräfte, darunter die von den USA geführte Nato-Kampfgruppe und das Hauptquartier des V. Corps der USA (Forward), und beteiligt sich aktiv an Nato-Missionen in der Region.

Die US-Regierung stellt bis zu 60 Millionen US-Dollar an FMF für die Kosten dieses Darlehens zur Verfügung, das dazu beitragen soll, „dringende Beschaffungen von Verteidigungsartikeln und -dienstleistungen aus den Vereinigten Staaten zu finanzieren und somit die Modernisierung der polnischen Verteidigung zu beschleunigen“.

Wie die US-Regierung erklärt, seien FMF-Direktdarlehen ein „Instrument der Sicherheitskooperation, das einigen der wichtigsten Sicherheitskooperationspartner der USA vorbehalten ist“. Die Erlöse aus diesem Darlehen sollen „die Bemühungen Polens zur Modernisierung seiner militärischen Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen weiter vorantreiben und maßgeblich zur Stärkung der Verteidigung und Abschreckung an der Ostflanke der Nato beitragen“.