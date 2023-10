US-Regierung will Ukraine weiter stützen

Wenige Stunden vor einer drohenden Haushaltssperre hat der Kongress der USA einen Übergangshaushalt verabschiedet und damit einen sogenannten Shutdown abgewendet. Der Senat stimmte am Samstagabend (Ortszeit) mit breiter Mehrheit für einen zuvor vom Repräsentantenhaus beschlossenen Text, der eine Finanzierung der Bundesbehörden bis zum 17. November sicherstellt.

Der Entwurf enthält nicht ausdrücklich neue Mittel für die Ukraine-Hilfen. Doch haben Republikaner und Demokraten offenbar in einem separaten Deal vereinbart, die nächste von Präsident Joe Biden zugesagte Tranche in Höhe von 24 Milliarden Dollar umgehend auf den Weg zu bringen. Die Summe kommt zu den rund 113 Milliarden US-Dollar an militärischer, humanitärer und wirtschaftlicher Hilfe hinzu, die der Kongress bereits genehmigt hat.

Michael Bennet, demokratischer Senator aus Colorado, verzögerte die Verabschiedung des Gesetzes zur Abwendung des Stillstands im Oberhaus für kurze Zeit, um gegen das Fehlen einer Zusage für die Ukraine zu protestieren. Er gab seinen Widerstand erst auf, als der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, und der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, eine gemeinsame Erklärung herausgaben, in der sie versprachen, bald neue Finanzierungsgesetze für Kiew zu unterstützen. „Während die Augen unserer Partner, Verbündeten und Gegner auf uns gerichtet sind, verstehen wir die Bedeutung der amerikanischen Führung genau und sind entschlossen, sie von Europa bis zum Indopazifik zu stärken“, sagten Schumer und McCarthy.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Demokraten hatten gegen einen von McCarthy vorgelegten Übergangshaushalt opponiert, weil die geplanten Ukraine-Mittel darin nicht enthalten waren. Im Kongress war es während der Debatte zu turbulenten Szenen gekommen: Während die Demokraten den Text prüften, löste einer ihrer Abgeordneten, Jamaal Bowman, einen Feueralarm in einem Kongressgebäude aus. Bowmans Büro erklärte, es habe sich um einen Unfall gehandelt. Die Republikaner warfen dem Abgeordneten aber vor, eine Verzögerung des Verfahrens versucht zu haben.

Der Text passierte schließlich mit einer klaren Mehrheit von 335 zu 91 Stimmen das Repräsentantenhaus, wobei mehr Demokraten für McCarthys Text stimmten als Republikaner. Mit dem Senatsvotum mit einer Mehrheit von 88 Jastimmen bei neun Gegenstimmen wurde nur drei Stunden vor Ablauf der entscheidenden Frist eine Haushaltssperre verhindert. Präsident Joe Biden setzte den Übergangshaushalt kurz vor Ablauf der Frist um Mitternacht (Ortszeit, 6 Uhr MESZ) mit seiner Unterschrift in Kraft. Der republikanische Abgeordnete Matt Gaetz aus Florida protestierte nach Bekanntwerden einer Nebenabsprache gegen seinen Parteifreund McCarthy und sagte, dieser habe die Abgeordneten hinters Licht geführt. Laut der New York Times gibt es eine „abnehmende Bereitschaft einiger Republikaner, Kiews Kriegsanstrengungen zu finanzieren“.

Biden forderte den Kongress nach der Abstimmung im Senat dazu auf, neue Mittel für Kiew in einem separaten Gesetz freizugeben: „Wir können unter keinen Umständen zulassen, dass amerikanische Hilfe für die Ukraine unterbrochen wird“, mahnte der Präsident. Der republikanische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, müsse seine Verpflichtung gegenüber dem ukrainischen Volk einhalten und neue Hilfen durch die Kongresskammer bringen.

Die ukrainische Regierung sagte am Sonntag, sie sei zuversichtlich, dass die Vereinigten Staaten sie weiterhin in ihrem Krieg gegen Russland unterstützen würden. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte sich im vergangenen Monat bei einem Besuch in Washington für die weitere Unterstützung der USA ausgesprochen. Sein Büro ließ am Sonntag laut New York Times erkennen, dass es nicht übermäßig besorgt sei. „Alle wichtigen Partner der Ukraine sind entschlossen, unser Land bis zu seinem Sieg in diesem Krieg zu unterstützen“, sagte Andriy Yermak, der Leiter des Präsidentenbüros, in einem Beitrag auf der Messaging-App Telegram und fügte hinzu, dass die ukrainische Regierung sowohl mit Republikanern als auch mit Demokraten zusammengetroffen sei: „Die ukrainische Delegation kehrte mit der klaren Zuversicht aus den Vereinigten Staaten von Amerika zurück, dass es keine Änderungen bei der Unterstützung gibt.“



Verteidigungsminister Lloyd J. Austin III forderte den Kongress der USA auf, seiner Verpflichtung zur Unterstützung der Ukraine nachzukommen. „Amerika muss seinem Wort gerecht werden und weiterhin führend sein“, sagte er in einer Erklärung. (mit AFP)