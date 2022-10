Vattenfall: Nehmen Senatsinteresse an Fernwärme zur Kenntnis Nach dem bekundeten Kaufinteresse des Landes Berlin am Fernwärmegeschäft des Energiekonzerns Vattenfall in der Stadt und an dessen Anteilen am Gasversorger G... dpa

Berlin -Nach dem bekundeten Kaufinteresse des Landes Berlin am Fernwärmegeschäft des Energiekonzerns Vattenfall in der Stadt und an dessen Anteilen am Gasversorger Gasag hält sich das Unternehmen alle Optionen offen. Vattenfall habe das Interesse zur Kenntnis genommen, teilte der schwedische Konzern am Donnerstag mit. „Wir setzen unsere strategische Neubewertung des Berliner Wärmegeschäfts strukturiert fort und bereiten die Marktansprache vor.“ Bis dahin werde mit niemandem über eine Transaktion verhandelt. Auch würden keine Informationen über das eigene Geschäft weitergegeben.