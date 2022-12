Vattenfall startet Bieterverfahren für Fernwärmegeschäft Der Berliner Senat will das Fernwärmegeschäft vom Energiekonzern Vattenfall kaufen - und muss sich darum nun in einem Bieterverfahren bemühen. Das Unternehme... dpa

ARCHIV - Hinter einem Vattenfall-Logo ist ein Abgasturm des Heizkraftwerkes zu sehen. Daniel Naupold/dpa/Symbolbild

Berlin -Der Berliner Senat will das Fernwärmegeschäft vom Energiekonzern Vattenfall kaufen - und muss sich darum nun in einem Bieterverfahren bemühen. Das Unternehmen habe ein solches Verfahren gestartet, teilte Vattenfall am Dienstag mit. An dessen Ende solle „abschließend entschieden“ werden, „das Wärmegeschäft zu verkaufen oder zu behalten“, hieß es. Angesprochen würden mit dem Bieterverfahren Investoren, die am Erwerb „aller Aktien“ der Vattenfall Wärme Berlin AG interessiert sind, „einschließlich unter anderem der Beteiligung an der Fernheizwerk Neukölln AG“.