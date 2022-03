Geht es um mehr Klimaschutz und weniger Kohlendioxid-Emissionen, so ist fast immer von Strom die Rede. Tatsächlich ist dafür aber die Wärmeversorgung der wichtigste Faktor. Europaweit wird mehr als die Hälfte der Energie eingesetzt, um Wärme zu erzeugen. Hierzulande wird derzeit jedes zweite Gebäude mit Gas beheizt, in jedem vierten wird Heizöl verbrannt. Erneuerbare Energiequellen kommen dagegen nur auf einen Anteil von 15 Prozent. In Berlin ist die Wärmeerzeugung für 47 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich.