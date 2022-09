Veranstalter sehen starkes Comeback für IFA Viele Aussteller kamen zurück, die Hallen waren erstmals wieder gut gefüllt. Die Messe sieht sich schon auf dem Weg zu alter Stärke. Dabei ist die Zukunft de... dpa

Das Gelände der Elektronikmesse IFA in Berlin. Fabian Sommer/dpa/Archivbild

Berlin -Rückkehr der Technikfans: Mit mehr als 161.000 Besuchern konnte die Elektronikmesse IFA bei ihrer Neuauflage an die Zeit vor Corona anknüpfen. Nach drei Jahren Pause ging am Dienstag die erste Präsenz-Ausgabe im gewohnten Format zu Ende. „Wir sind auf dem besten Weg, dass die IFA in den nächsten Jahren wieder ihre volle Stärke erreicht“, sagte Berlins Messechef Martin Ecknig.