Verband: Bisher keinen Boom bei Solaranlagen für Balkone

Potsdam -Der Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen (BBU) sieht bislang bei Mietern keinen Boom bei Solaranlagen für Balkone. Einen Run lösten die Balkon-Kraftwerke bislang bei den landeseigenen Wohnungsunternehmen nicht aus, sagte BBU-Sprecher David Eberhart der dpa. Es gebe nach seiner Einschätzung etwa eine Hand voll Anfragen von Mietern in Berlin, auch in Brandenburg sei bisher „kein massenhaftes Interesse“ zu erkennen. „Es ist nicht so, dass die Leute Schlange stehen.“