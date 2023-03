Verband: Erste Schritte nach Bank-Kollaps dämmen Folgen ein Die Silicon Valley Bank galt als „Hausbank der Tech-Industrie“ in den USA. Ihr Kollaps könnte Folgen auch für die deutsche Gründerbranche haben, deren Finanz... dpa

Beim Bundesverband Deutsche Startups glaubt man nicht, dass sich wegen des Kollaps des US-Start-up-Finanzierers hierzulande große Finanzierungsprobleme für die Branche ergeben. Press Wire/dpa Ringo Chiu/SOPA Images via ZUMA

Berlin -Der deutsche Start-up-Branche ist optimistisch, dass sich die Folgen des Zusammenbruchs der Silicon Valley Bank für die hiesige Gründerbranche in Grenzen halten. „Im Ursprung ist das keine Start-up-Krise. Es handelt sich um Refinanzierungsprobleme einer Bank“, sagte der Vorsitzende des Bundesverbandes Deutsche Startups, Christian Miele, in Berlin. Er glaubt nicht, dass sich wegen des Kollaps des US-Start-up-Finanzierers hierzulande große Finanzierungsprobleme für die Branche ergeben. „Ich bin zuversichtlich, dass es in der Breite zu keiner größeren Zurückhaltung bei Wagniskapitalgebern kommt.“ Noch ließen sich die Folgen für deutsche Start-ups aber nicht abschließend beurteilen.