Verband: In der Krise Brandenburger Regionalerzeuger stärken Gestiegene Preise in vielen Bereichen lassen Verbraucher in Brandenburg zu preiswerteren Lebensmitteln greifen - für Produzenten regionaler Produkte ist das ... dpa

ARCHIV - Kai Rückewold, Geschäftsführer des Verbandes pro agro e.V., schaut in die Runde. a/Archivbild Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp

Berlin/Potsdam -Hohe Energiekosten, Inflation, wirtschaftliche Unsicherheit: Die Krise macht auch vor Produzenten regionaler Produkte in Brandenburg nicht halt, sie kämpfen mit sinkender Nachfrage. „Das, was in den letzten 30 Jahren aufgebaut wurde, droht jetzt ein Stück weit zu zerbröckeln“, beschrieb der Geschäftsführer des Verbands zur Förderung des ländlichen Raumes in der Region Berlin-Brandenburg Pro Agro, Kai Rückewold, am Samstag im RBB-Inforadio.