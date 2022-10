Verbände dringen auf schnellere Hilfen in Energiekrise Der Bund will auch Unternehmen mit einem großen Rettungspaket helfen, die drastisch steigenden Energiepreise zu verkraften. Die Unternehmer in Berlin und Bra... dpa

Berlin -Das milliardenschwere Rettungspaket der Bundesregierung in der Energiekrise kommt nach Ansicht der Unternehmer in Berlin und Brandenburg zu spät. „Die Richtung stimmt. Vor Ende Oktober oder Anfang November ist aber nicht mit einem Gesetz zu rechnen“, sagte der Geschäftsführer der Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg, Sven Weickert, der Deutschen Presse-Agentur. „Wir müssen jetzt viel schneller handeln, weil viele Unternehmen die Gas- und Strompreisexplosion jetzt schon in ihrem Briefkasten haben.“