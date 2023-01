Verbände rechnen mit weiter steigenden Lebensmittelpreisen Die Verbraucher reagieren sensibel auf steigende Lebensmittelpreise, gleichzeitig ächzt die Industrie unter höheren Kosten. Die Grüne Woche steht für Genuss ... Von Fabian Nitschmann , Matthias Arnold und Sascha Meyer , dpa

Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes, steht vor der Eröffnung der Grünen Woche vor einem Traktor. Fabian Sommer/dpa

Berlin -Unter dem Eindruck der hohen Inflation wird bei der Internationalen Grünen Woche dieses Jahr vor allem über steigende Lebensmittelpreise, die Entwicklung auf dem Bio-Markt und die angespannte Situation in der Lebensmittelindustrie diskutiert. „Die Herausforderungen in der Ernährungsindustrie waren noch nie so groß wie in den Jahren 2022 und auch 2023“, sagte Christian von Boetticher, Vorsitzender der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie, am Mittwoch bei einer Eröffnungskonferenz.