Verbraucherpreise bleiben auf hohem Niveau

Berlin -Die Inflation in Berlin und Brandenburg bleibt auf einem weiter hohen Niveau. Die Verbraucherpreise sanken laut dem Amt für Statistik Berlin-Brandenburg im Mai in Berlin um 0,3 Prozent, in Brandenburg stiegen sie um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Damit liegt die Inflationsrate mit 6 Prozent für Berlin und 6,3 Prozent für Brandenburg weiter hoch, veränderte sich aber nicht wesentlich.

Grund dafür sind Preissteigerungen und -senkungen in verschiedenen Bereichen, die sich gegenseitig ausgleichen. Laut dem Amt für Statistik gab es im Mai im Vergleich zum Vorjahr starke Preisrückgänge bei leichtem Heizöl und Kraftstoffen. In anderen Bereichen stiegen die Preise aber deutlich an, bei Möhren gab es zum Beispiel eine Preissteigerung von mehr als 100 Prozent in Berlin, Zucker kostete in Brandenburg rund 80 Prozent mehr als im Mai 2022.

Die anhaltend hohe Inflation belastet die Kaufkraft der Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland. Die Menschen können sich für einen Euro weniger leisten. Das dämpft den Konsum.