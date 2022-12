Verbraucherzentrale geht erhöhten Energie-Abschlägen nach Die Verbraucherzentrale Brandenburg geht Fällen erhöhter Abschlagsforderungen von Energieversorgern nach. Neben der Beratung vieler Kunden mahne die Verbrauc... dpa

Berlin -Die Verbraucherzentrale Brandenburg geht Fällen erhöhter Abschlagsforderungen von Energieversorgern nach. Neben der Beratung vieler Kunden mahne die Verbraucherzentrale auch Anbieter ab, die sich nicht an die gesetzlichen Regelungen hielten, teilte die Verbraucherzentrale in Potsdam am Montag nach einer Anfrage mit. Es gibt Befürchtungen, manche Energieversorger in Deutschland wollten unrechtmäßig abkassieren.