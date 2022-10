Verbraucherzentrale richtet Rufnummer für Energiefragen ein Für energierechtliche Fragen richtet die Verbraucherzentrale Berlin eine neue Service-Rufnummer für Bürgerinnen und Bürger ein. „Gerade in der existenzbedroh... dpa

ARCHIV - Eine Frau dreht an einem Heizungsthermostat. Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Berlin -Für energierechtliche Fragen richtet die Verbraucherzentrale Berlin eine neue Service-Rufnummer für Bürgerinnen und Bürger ein. „Gerade in der existenzbedrohenden Lage, in der sich immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher durch die steigenden Energiekosten befinden, benötigen die Betroffenen mehr als warme Worte, um nicht zu verzweifeln“, teilte die Vorständin der Verbraucherzentrale, Dörte Elß, am Donnerstag mit. Die Servicce-Rufnummer lautet +49 30 21485200.