Verdi ruft für Montag zu Warnstreiks an Flughäfen auf Reisende müssen sich zum Wochenstart an mehreren Flughäfen auf längere Wartezeiten und womöglich auch Flugausfälle einstellen. Verdi hat erneut zum Arbeitska... dpa

ARCHIV - Verdi-Fahne während eines Warnstreiks am Flughafen Berlin-Brandenburg BER im Januar. Christoph Soeder/dpa

Berlin/Hamburg/Hannover/Bremen -Flugreisende müssen sich am Montag erneut auf erhebliche Verspätungen und Ausfälle an mehreren Flughäfen in Deutschland einstellen. Die Gewerkschaft hat das Sicherheitspersonal zu Warnstreiks am Hauptstadtflughafen BER sowie an den Flughäfen in Hamburg, Hannover und Bremen aufgerufen. Es sei mit längeren Wartezeiten bis hin zu Flugausfällen zu rechnen, teilte Verdi am Samstag weiter mit. In Berlin werden nach Angaben des BER rund 200 Abflüge gestrichen. Betroffen seien etwa 27.000 Passagiere.