Verdi weitet Warnstreiks bei der Post am Nachmittag aus Die Gewerkschaft Verdi weitet die Warnstreiks bei der Deutschen Post am Freitagnachmittag aus. Seit dem frühen Morgen streiken bereits Briefträger und Paketz... dpa

Berlin -Die Gewerkschaft Verdi weitet die Warnstreiks bei der Deutschen Post am Freitagnachmittag aus. Seit dem frühen Morgen streiken bereits Briefträger und Paketzusteller in Berlin und Brandenburg, ab Nachmittag sind nun auch die Beschäftigten in den Brief- und Paketzentren der beiden Bundesländer zur Arbeitsniederlegung aufgerufen, wie die Gewerkschaft am Freitag mitteilte.