Verkauf von Agrarbetrieb an Immobilienfirma löst Debatte aus

Potsdam -Der geplante Verkauf eines Agrarbetriebs im Elbe-Elster-Kreis an ein Immobilienunternehmen in Leipzig hat in Brandenburg eine kontroverse Debatte ausgelöst. Agrarminister Axel Vogel (Grüne) schaltete sich ein, weil es Befürchtungen gibt, dass der Käufer, die Quarterback Immobilien AG, keinen langfristigen Erhalt der Landwirtschaft plane. Zuvor hatte die „taz“ (Mittwoch) berichtet, Brandenburg wolle den Verkauf an das Unternehmen verhindern. Eine Ministeriumssprecherin bestätigte, dass Minister Vogel den Fall prüfe.