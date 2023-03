Deutsche Bahn: Züge spät wie nie, aber Konzernchef Lutz verdoppelt sein Gehalt

Leistung soll sich lohnen, heißt es. Der Vorstandschef der Deutschen Bahn, Richard Lutz, hat sein Gehalt innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt.

Laut dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht erhielt Lutz eine Vergütung in Höhe von 2,24 Millionen Euro. Sein Grundgehalt lag bei fast 970.000 Euro. Hinzu kam ein erfolgsabhängiger Bonus von mehr als 1,26 Millionen Euro.

Dabei hat die Bahn nur wenige Erfolge aufzuweisen: 2022 lag die Zahl der Verspätungen im Fernverkehr so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Die Pünktlichkeitsquote betrug in den zurückliegenden zwölf Monaten 65,2 Prozent und lag damit zehn Prozentpunkte unter dem Niveau von 2021. Und selbst die schlechten Zahlen sind noch geschönt. Als verspätet wird ein Zug nämlich nur in die Statistik aufgenommen, wenn er mit mehr als sechs Minuten Verzögerung ankommt. Die zahlreichen Zugausfälle werden nicht berücksichtigt – nach dem Motto: aus dem Auge, aus dem Sinn.

Woher kommt das Geld vom Bund?

Dem Vorstand sind die Ursachen bekannt: Die Infrastruktur ist marode, das Streckennetz wurde jahrelang dezimiert. Selbst in dem von der hausinternen Netz AG Mitte März veröffentlichten Netzzustandsbericht wird ein „radikaler Kurswechsel“ gefordert, der eine „schnelle und umfassende Generalsanierung“ einleiten müsse. Das Schienennetz ist demnach deutlich unterfinanziert. Bisherige Investitionen seien nicht ausreichend, heißt es in dem Bericht. Der Nachholbedarf wird auf rund 89 Milliarden Euro beziffert – und das ist nur der Grundbedarf.

Der Bund hat angekündigt gegenzusteuern. Die Bundesregierung hat nach den Verhandlungen des Koalitionsausschusses Mehrausgaben in Höhe von 45 Milliarden Euro bewilligt, die bis 2027 in das Schienennetz fließen sollen. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) begrüßte die Ankündigung, machte aber darauf aufmerksam, dass von der Gesamtsumme bislang nur 20 Milliarden Euro durch die Erhöhung der Lkw-Maut refinanziert seien. „Das ist auch ein wichtiger Schritt in Richtung fairerer Wettbewerbsbedingungen zwischen den Verkehrsträgern“, sagte der Vorsitzende der EVG, Martin Burkert. Allerdings sei bei den vom Bund versprochenen 45 Milliarden Euro noch unklar, woher der Großteil kommen soll. Noch fehlen Finanzierungsquellen für etwa 25 Milliarden Euro in den kommenden Jahren. „Hier sind jetzt die Haushälter gefragt, den Willen der Koalitionsspitzen ohne Abstriche umzusetzen“, sagte Burkert.

Außerdem mache die Regierungskoalition beim Klimaschutz gewaltige Rückschritte, denn die Bundesregierung hat sich darauf geeinigt, dass die sektoralen Ziele bei der CO₂-Reduzierung aufgeweicht werden. Wenn auf der Straße mehr Kohlenstoffdioxid ausgestoßen wird, darf es in Zukunft zum Beispiel mit geringeren Emissionen aus dem Bausektor gegengerechnet werden. Burkert meint, das sei fatal: „Wir brauchen mehr Druck, nicht weniger. Vor allem im Verkehrssektor, der noch immer Schlusslicht bei der CO₂-Minderung ist.“

Vorstand wird kaum kontrolliert

Bahn-Experte Christian Böttger von der Hochschule für Wirtschaft und Technik sagte der Berliner Zeitung, um die Verkehrswende zu stemmen, müssten die Entscheidungen des Vorstands stärker geprüft werden. Der Aufsichtsrat sei überfordert, dort bleiben die Mitglieder im Schnitt nur zweieinhalb Jahre im Amt. Das Controlling des zuständigen Verkehrsministeriums sei „zahnlos“. Insgesamt sei der Zustand der Bahn „furchtbar“, so Böttger. Nicht nur, dass Fernverkehr und Regionalverkehr rote Zahlen schrieben, auch die Leistung gehe ständig zurück. Bei der Logistiksparte DB Cargo sehe es am schlimmsten aus. Er wundere sich, wie ruhig es im Konzern zugehe.

Auch der Bunderechnungshof hat in einem Sonderbericht vor zwei Wochen ein desolates Bild der Bahn gezeichnet. Der Zustand habe sich in den letzten Jahren „stetig verschlechtert“, die DB AG „verfehlt die Kundenansprüche an Pünktlichkeit und Verlässlichkeit“, heißt es in dem Bericht. Der Schuldenberg sei inzwischen auf mehr als 30 Milliarden Euro angewachsen und schränke die Handlungsspielräume der Bahn zunehmend ein. Dennoch fordere der Bahnvorstand immer mehr Geld aus dem Bundeshaushalt. Unter dem Strich entwickele sich das Unternehmen „zu einem Fass ohne Boden“, lautet das Fazit. Die deutlich steigenden Gehälter der Bahnspitze stünden in keinem nachvollziehbaren Verhältnis zur Geschäftsentwicklung. Nach vier offensichtlich verlorenen Jahren sei das System Eisenbahn sogar noch unzuverlässiger und die wirtschaftliche Lage noch schlechter geworden. Die Bahn befinde sich damit endgültig in einer „Dauerkrise“. Der Bund müsse über eine komplette Neuausrichtung der Bahn nachdenken.