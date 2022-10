E-Scooter-Verleiher Bird gibt Deutschland-Geschäft auf

Das US-Unternehmen war sofort am Start, als E-Scooter in Deutschland erlaubt wurden. Doch angesichts des enormen Wettbewerbs zieht der Anbieter jetzt die Reißleine.

Umgefallen: Bird-Roller in Deutschland. Sabine Gudath

Das amerikanische Unternehmen Bird zählt zu den Pionieren des Verleihs elektrifizierter Tretroller. 2017 wurde es in Kalifornien gegründet, wuchs rasant und war sofort am Start, als E-Scooter in Deutschland erlaubt wurden. Doch nun ist es vorbei. Wie Bird mitteilte, werde man sich aus Norwegen, Schweden und eben auch Deutschland zurückziehen.

Das Startup, das sich selbst als „Schöpfer dieser Branche“ versteht, begründet seine Entscheidung mit einem Überangebot an Fahrzeugen und einer hohen Anzahl von Wettbewerbern. Das Unternehmen zieht im Konkurrenzkampf also die Reißleine. Wie viele Mitarbeiter von dem Aus betroffen sind, wird nicht mitgeteilt.

Auf Nachfrage hieß es, dass man im Hinblick auf den laufenden Prozess die genaue Zahl der (betroffenen) Mitarbeiter nicht bekannt gebe. In Deutschland dürften jedoch mehrere hundert Menschen ihre Jobs verlieren. Bereits im Sommer hatte Bird die Zahl der Beschäftigten um 25 Prozent reduziert. Seinerzeit umfasste die Belegschaft etwa 600 Mitarbeiter.

In der Branche setzt sich damit die Konsolidierung fort. Zuletzt hatte der Marktführer Tier aus Berlin im August 180 Mitarbeiter entlassen, will jedoch im nächsten Jahr die Profitabilität erreichen.