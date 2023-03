Verkehr rollt auch in Berlin und Brandenburg wieder an Nach den bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Verkehr sollen die Züge auch in Berlin und Brandenburg am Dienstag wieder rollen. Der Regional- und S-Bahn-... dpa

"EVG-Streik. Fern- und Regionalverkehr aktuell eingestellt" steht auf einer Anzeigetafel. Daniel Karmann/dpa

Berlin -Nach den bundesweiten Warnstreiks im öffentlichen Verkehr sollen die Züge auch in Berlin und Brandenburg am Dienstag wieder rollen. Der Regional- und S-Bahn-Verkehr in den beiden Bundesländern war bereits am Montagnachmittag teilweise wieder angelaufen, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Nach dem Streik der EVG am Montag rechnet die Bahn am Dienstagmorgen mit einem weitgehend normalen Betrieb. Einige ICE- und IC-Züge sowie das Personal müssen aber erst dort hinkommen, wo sie gebraucht werden.