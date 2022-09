Verkehrssenatorin Jarasch eröffnet neue Lastenradfabrik Pakete auf der sogenannten letzten Meile möglichst klimaneutral zustellen - mit dem Besuch einer neuen Produktionsanlage für Elektro-Lastenräder hat sich Ber... dpa

Eröffnung der neuen E-Cargobike Factory. Jörg Carstensen/dpa

Berlin -Pakete auf der sogenannten letzten Meile möglichst klimaneutral zustellen - mit dem Besuch einer neuen Produktionsanlage für Elektro-Lastenräder hat sich Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) einen Eindruck über mögliche Lösungen für diese Herausforderung verschafft. Die Firma Onomotion erweitert mit dem neuen Standort in Berlin-Mitte ihre Produktion in der Hauptstadt, wie das Unternehmen bei der Eröffnung der neuen Fabrik am Mittwoch mitteilte. Mehrere Tausend Fahrzeuge sollen dort künftig pro Jahr gefertigt werden.