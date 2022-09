Verkehrssenatorin: Nur 69-Euro-Ticket würde wenig bringen Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch will beim Nachfolger des 9-Euro-Tickets zweigleisig fahren. „Ein 69-Euro-Ticket allein würde für Berlin wenig bring... dpa

Berlin -Berlins Verkehrssenatorin Bettina Jarasch will beim Nachfolger des 9-Euro-Tickets zweigleisig fahren. „Ein 69-Euro-Ticket allein würde für Berlin wenig bringen, denn viele Abos liegen hier bereits günstiger“, sagte die Grünen-Politikerin am Montag auf Anfrage. „Ich finde ein gestuftes System gut, wie es die Grünen im Bund bereits angeregt hatten: also ein regionales Ticket für 29 Euro im VBB-Gebiet - und zusätzlich ein bundesweites 69-Euro-Ticket“, erklärte Jarasch. Eine solche Kombination würde der Entlastung und der Verkehrswende dienen. „Das ist eine Riesenchance - wir müssen sie nutzen.“