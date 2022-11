Verkehrsunternehmen: 49-Euro-Ticket ab Januar nicht machbar März statt Januar? Der Verkehrsminister hatte einen baldigen Start des lange erwarteten 9-Euro-Ticket-Nachfolgers in Aussicht gestellt. Die Verkehrsunternehm... dpa

ARCHIV - Zugreisende warten auf die S-Bahn: Wann geht es tatsächlich los mit dem Deutschland-Ticket? Arne Dedert/dpa

Berlin -Die Verkehrsunternehmen halten einen Start des neuen Deutschlandtickets im Nah- und Regionalverkehr im Januar für nicht machbar. Realistisch sei eine Einführung am 1. März, sagte Oliver Wolff, Hauptgeschäftsführer des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen, der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Das Ticket sei in kurzer Frist nicht umzusetzen. Wolff sagte weiter, für eine Übergangszeit werde es das Ticket auch in Papierform geben.