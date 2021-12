Das Verkaufsverbot von Silvesterfeuerwerk ist beschlossen, in Berlin werden Böllerverbotszonen eingerichtet und auch große Zusammenkünfte und Partys soll es nicht geben. Dennoch – ganz ohne Knallerei wird der Jahreswechsel wohl auch in diesem Jahr nicht stattfinden. Verboten ist das Abbrennen von Feuerwerk und anderer Pyrotechnik ohnehin nicht generell, nur in bestimmten Gebieten in der Innenstadt. Und somit wird es voraussichtlich auch wieder zu Unfällen in der Silvesternacht kommen. Die Folgen dabei können vielfältig sein: Schäden am Auto durch Böller, ein Brand durch eine fehlgeleitete Silvesterrakete im Dachstuhl oder Verletzungen an Händen durch Feuerwerkskörper. Je nachdem, was beschädigt wurde, zahlt eine andere Versicherung.

Schäden am Auto: Ob eine Versicherung bei Böllerschäden am Auto einspringt, hängt davon ab, welche Versicherung abgeschlossen worden ist. Die Kfz-Haftpflichtversicherung beispielsweise reicht nicht aus. Diese Versicherung ist nur dafür gedacht, Schäden zu übernehmen, wenn der Fahrzeughalter Schäden an anderen Autos verursacht hat, beispielsweise bei einem Unfall. Wer hingegen eine Vollkaskoversicherung abgeschlossen hat, hat auch bei Vandalismusschäden Versicherungsschutz. Die Teilkaskoversicherung kommt auf, wenn es durch Feuerwerk zu einem Brand oder einer Explosion am Auto kommt, erklärt der ADAC. Bei kleineren Böllerschäden würde demnach auch die Kaskoversicherung einspringen. Es sei denn, der Verursacher ist bekannt und kann haftbar gemacht werden.

Geschädigter darf nicht grob fahrlässig gehandelt haben

Schäden am Haus: Kommt es durch Feuerwerkskörpern zu Schäden am Haus, ist die Wohngebäudeversicherung des Eigentümers der richtige Ansprechpartner. Grundsätzlich wäre zwar der Verursacher des Schadens haftbar zu machen, „es lässt sich aber in den meisten Fällen nicht feststellen, wer eine fehlgeleitete Rakete abgefeuert hat“, erklärt die HDI Versicherung. „Deshalb müssen Hausbesitzer sich in solchen Situationen auf ihre eigene Versicherung verlassen“, so der Versicherer.

Schäden im Haus: Sind Möbel oder andere Einrichtungsgegenstände beschädigt, sollte die Hausratversicherung kontaktiert werden. Die Versicherung springt allerdings nur ein, wenn der Geschädigte nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat. Ist bekannt, wer den Schaden verursacht hat, beispielsweise ein Silvestergast, der nicht zum Haushalt gehört, ist derjenige verantwortlich zu machen. In einem solchen Fall würde die private Haftpflichtversicherung des Verursachers greifen.

Private Absicherung bei dauerhaften gesundheitlichen Schäden

Verletzungen von Personen: Bei eigenen Verletzungen, die selbst verursacht worden sind, sind die Kosten von der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung gedeckt. Bei dauerhaften gesundheitlichen Schäden würde die private Unfallversicherung zum Tragen kommen, heißt es bei der HUK Coburg. Ist jemand Fremdes verantwortlich, müsste dessen private Haftpflichtversicherung aufkommen.