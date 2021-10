Berlin - Es ist wieder Wechselsaison. Wie jedes Jahr senken Kfz-Versicherer im Herbst ihre Preise, um Neukunden von der Konkurrenz abzuwerben. Denn für die allermeisten Verträge endet die Kündigungsfrist am 30. November. Bis dahin können Autofahrer zu anderen Versicherern wechseln. In vielen Fällen lohnt sich das.

Laut dem Vergleichsportal Check24 kostet die durchschnittliche Kfz-Haftpflichtversicherung derzeit 286 Euro. Sechs Prozent weniger als noch vor einem Jahr und zwölf Prozent weniger als im Juli dieses Jahres. Das Portal Verivox kommt in einer Untersuchung zu einem ähnlichen Ergebnis. Durchschnittlich vier Prozent günstiger seien die Preise der Kfz-Versicherungen im Vergleich zum Vorjahr. Laut Stiftung Warentest können teils mehrere Hundert Euro gespart werden.

Corona führt zu weniger Schadensfällen

„Vieles deutet darauf hin, dass wir jetzt eine verzögerte Corona-Entlastung erleben, die im letzten Jahr noch ausgeblieben war“, sagt Wolfgang Schütz, Geschäftsführer von Verivox Versicherungsvergleich. Versicherer senken ihre Preise stärker als in den Vorjahren, weil sie zuletzt auch für weniger Unfälle ihrer Kunden aufkommen mussten. Wegen Homeoffice oder Kurzarbeit sind die Autos häufiger stehen gelassen worden. Das zahlt sich nun aus. „Autofahrer sollten nun reagieren und den Markt nach günstigen Angeboten sondieren“, sagt Wolfgang Schütz „In der Wechselsaison zum Jahresende profitieren sie vom verschärften Wettbewerb und somit günstigeren Preisen.“

Einen ersten Überblick über Neukundentarife können Verbraucher über die gängigen Vergleichsportale bekommen, allerdings sind dort nicht alle Kfz-Versicherer gelistet. Die Huk24 beispielsweise nimmt nicht an den Vergleichen teil, bietet aber ebenfalls oft günstige Tarife.

Wie viel Autofahrer für eine Kfz-Versicherung zahlen müssen, hängt vor allem auch von individuellen Faktoren ab. Neben Alter, Wohnort, Fahrzeugmodell und Schadenfreiheitsrabatt bieten einige Versicherer beispielsweise auch Tarife, die den Preis von der Anzahl der gefahrenen Kilometer abhängig machen.

Gefahrene Kilometer richtig einschätzen

Wer seinen Wagen weniger bewegt, etwa weil der tägliche Arbeitsweg im dauerhaften Homeoffice wegfällt, kann davon preislich profitieren. So gibt es Policen, in denen sich der Versicherungsbeitrag danach richtet, wie viele Kilometer tatsächlich gefahren worden sind. Aber auch in anderen Tarifen lohnt sich ein Blick auf die angegebenen Kilometer. „Wer vorsorglich zu viele Kilometer angibt, zahlt drauf“, sagt Schütz von Verivox. In herkömmlichen Versicherungen ohne Kilometer-Tarif gibt es kein Geld zurück, wenn weniger gefahren worden ist als angegeben. Aber Achtung: Zu wenige Kilometer sollten andererseits auch nicht veranschlagt werden. Bei einem Unfall sind Kunden beispielsweise nur innerhalb ihrer angegebenen Kilometerleistung versichert.

Achten sollten Verbraucher auch darauf, ob der Vertrag in anderen Punkten aktuell ist: Sind noch Kinder als Fahrer eingetragen, die das Auto gar nicht mehr benutzen? In einem solchen Fall ließe sich der Beitrag um rund 40 Prozent senken, merkt Verivox an. Zehn Prozent Rabatt verspricht der ein oder andere Versicherer, wenn das Fahrzeug in einer geschlossenen Garage abgestellt werden kann.

Nicht nur der Preis, auch die Leistung muss stimmen

Günstiger kann es außerdem werden, wenn eine jährliche, anstatt eine monatliche Zahlweise gewählt wird oder die Selbstbeteiligung für die Teil- und Vollkaskoversicherung erhöht wird. Auch eine Werkstattbindung wirkt sich positiv auf die Prämie aus.

Natürlich muss im neuen Tarif nicht nur der Preis, sondern auch die Leistung stimmen. Die Deckungssumme der Kfz-Haftpflicht sollte 100 Millionen Euro und mindestens 15 Millionen Euro Maximaldeckung pro geschädigter Person betragen, rät die Stiftung Warentest.

Wer seinen Vertrag kündigen beziehungsweise wechseln möchte, muss das Schreiben spätestens bis zum 30. November an den Versicherer verschickt haben. Denn die allermeisten Verträge enden am 31. Dezember, die Kündigungsfrist beträgt einen Monat. Ein Sonderkündigungsrecht besteht außerdem bei einer Beitragserhöhung oder nach einem Schadensfall.