Verspätete oder verlorene Briefe: Post räumt Probleme ein Wer vergeblich auf einen Brief wartet, kann sich bei der Bundesnetzagentur beschweren. In den vergangenen Monaten erreichten die Behörde erstaunlich viele Be... Von Wolf von Dewitz , dpa und Leonie Weigner , dpa-AFX

ARCHIV - Ein Fahrrad von der Deutschen Post steht an einer Straße. Sven Hoppe/dpa

Bonn -Die Deutsche Post hat bei der Zustellung von Briefen erhebliche Probleme eingeräumt. In bestimmten „Hotspots“ fehlten bis zu 30 Prozent des Personals, sagte das zuständige Post-Vorstandsmitglied Nikola Hagleitner am Mittwoch in Bonn. Dies liege unter anderem an einem hohen Corona-Krankenstand.