Vetternwirtschaft bei Habeck? Lobby-Experte: „Man kennt sich und arrangiert sich“

Die Vorwürfe zur Vetternwirtschaft in Robert Habecks Wirtschaftsministerium ziehen Kreise. Wie bekannt wurde, war der Geschäftsführer der Deutschen Energie-Agentur (dena) Michael Schäfer im Jahr 2000 der Trauzeuge von Habecks Staatssekretär Dr. Patrick Graichen.

Der Wirtschaftsminister will den Posten des dena-Chefs zwar neu besetzen, doch das reicht Kritikern nicht. Union-Politiker fordern von Habeck nun eine Entlassung auch seines Staatssekretärs Patrick Graichen und eine Zerschlagung des „Graichen-Clans“. Der CSU-Politiker Martin Huber bezeichnete Habecks Wirtschaftsministerium auf Twitter gar als „grünen Morast“.

Der deutsche Ökonom und Philosoph Prof. Dr. Birger Peter Priddat sieht die Debatte allerdings entspannt und findet nicht, dass Graichen entlassen werden sollte.

„Graichen ist, nach allem, was ich dazu las, erste Wahl für Habecks Transformationspolitik“, sagte Priddat der Berliner Zeitung. „Die anderen sind weniger wichtige Figuren.“ Priddat ist seit 2007 Inhaber des Lehrstuhls für Wirtschaft und Philosophie an der privaten Universität Witten/Herdecke und hat viele Artikel zum Themenbereich Vetternwirtschaft und Lobbyismus geschrieben. Die Rücktrittsdebatte sei „ein aufgebauschtes Thema“, meint er.

Priddat zu Habecks Ministerium: Es sind „verzeihliche Fehler“

In ein verantwortungsvolles Amt wie das des Staatssekretärs zu gehen, setze voraus, vertrauenswürdige Personen um sich herum zu haben, sagt der Ökonom und Philosoph Priddat weiter. „Man kennt sich und arrangiert sich.“ Aber welche Folgen kann ein solches Arrangement für den Staatssekretär haben?

Laut Priddat wurden lediglich „verzeihliche Fehler“ gemacht: „Ich sehe nichts Gravierendes, das Rücktritte nötig machen würde“, sagt er. Das Ministerium solle aber künftig die Personalauswahl transparent und neutral gestalten und aus den Fehlern lernen. „Das gilt übrigens für alle Ministerien.“

Habeck hat die „Fehler“ seines Staatssekretärs bereits zugegeben. Für diese Fehler zahle Graichen „einen hohen öffentlichen Preis“, sagte Habeck am Samstag in einem Interview. Dennoch betont er, dass der Volkswirt Graichen im vergangenen Jahr „herausragende Dienste“ geleistet habe. Er habe nicht nur die Kohlekraftwerke ans Netz gebracht, sondern auch die Atomkraftwerke länger laufen lassen und die LNG-Speicher wieder in eine gesetzliche Norm gebracht, so Habeck.

Spannender Fakt: Der Staatssekretär und Volkswirt Graichen hat im Rahmen seiner Promotion, die auch als Buch erhältlich ist, selbst die Vetternwirtschaft kritisiert. Er bemängelte zur Jahrtausendwende die etablierte Stromwirtschaft: Vergünstigungen und Posten würden da verteilt. So entstünden „vielfältige Verflechtungen“. Seltsam nur, dass er selbst Teil einer solchen Verflechtung wurde.



