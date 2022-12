Viele Regionalzüge der ODEG fallen bis Neujahr aus Bahnfahrer müssen sich auf den Ausfall vieler Regionalzüge bis zum neuen Jahr einstellen. Das Unternehmen ODEG teilte mit, dass es von Montag an bis zum 1. J... dpa

Der RE1 der Ostdeutschen Eisenbahngesellschaft (Odeg) ist unterwegs. Patrick Pleul/dpa

Berlin -Bahnfahrer müssen sich auf den Ausfall vieler Regionalzüge bis zum neuen Jahr einstellen. Das Unternehmen ODEG teilte mit, dass es von Montag an bis zum 1. Januar zu Einschränkungen komme. Als Gründe werden ein überlastetes Stadtbahnnetz, Baumaßnahmen, Folgen des Wetters etwa durch eingefrorene Weichen und ein hoher Krankenstand genannt. Bereits am Wochenende meldete die ODEG ausgefallene Regionalzüge und Verspätungen. Mit dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember hatte der Verkehrsverbund Berlin-Bandenburg ein besseres Angebot für die Fahrgäste angekündigt.