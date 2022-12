Verkaufsoffener Sonntag: Berliner in Shoppinglaune, Brandenburger sparsamer Am zweiten Adventssonntag waren in Berlin viele Geschäfte gut gefüllt. Die Brandenburger sind in Zeiten von Inflation und Energiekrise beim Geldausgeben vorsichtiger. dpa

ARCHIV - Die Umrisse einer Passantin spiegeln sich in einem Schaufenster. Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Neuruppin/Berlin -Die Einzelhändler der Region blicken vorsichtig optimistisch auf das Weihnachtsgeschäft. Am zweiten Adventssonntag waren in Berlin und Brandenburg viele Läden und Kaufhäuser gut besucht. Auch mit Blick auf die Umsätze sei die Bilanz unterm Strich zufriedenstellend, sagte der stellvertretende Geschäftsführer des Handelsverbandes Berlin-Brandenburg, Günter Pätz, der Deutschen Presse-Agentur am Sonntag. In Berlin seien viele Händler mit dem verkaufsoffenen Sonntag sehr zufrieden, bei einigen seien die Erwartungen sogar übertroffen worden.