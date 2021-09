Berlin - Durchbruch im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn: Das Unternehmen und die Lokführergewerkschaft GDL haben sich nach zähem Ringen auf einen Tarifvertrag geeinigt. „Der gordische Knoten ist durchschlagen“, sagte Bahn-Personalvorstand Martin Seiler am Donnerstag in Berlin. Beide Seiten verständigten sich demnach unter anderem auf eine Lohnerhöhung von 1,5 Prozent in diesem und 1,8 Prozent im kommenden Jahr. Außerdem erhalten die Beschäftigten, je nach Entgeltgruppe, im Dezember eine Corona-Prämie von 600, 400 oder 300 Euro. Am 1. März 2022 soll es einen weiteren Zuschlag in Höhe von einheitlich 400 Euro geben. Die bestehenden Betriebsrenten der Eisenbahner bleiben unverändert erhalten. Dieser Punkt war der Gewerkschaft besonders wichtig. Ab 2022 wird die betriebliche Altersvorsorge allerdings nur für Bestandsmitarbeiter fortgesetzt. GDL-Chef Claus Weselsky sprach von einem „guten Kompromiss“. Die Laufzeit des neu abgeschlossenen Tarifvertrags liegt bei 32 Monaten, sie gilt bis Ende Oktober 2023.



Bahn-Streit mit der GDL: Ministerpräsidenten haben sich eingeschaltet

Damit können auch die Kunden der Deutschen Bahn aufatmen. Nach monatelangen Verhandlungen und drei Streikrunden drohen vorerst keine weiteren Arbeitskämpfe der Lokführer. Dafür war jedoch Hilfe von außen notwendig. Die Ministerpräsidenten von Schleswig Holstein und Niedersachsen, Daniel Günther (CDU) und Stephan Weil (SPD), hatten sich in den Tarifkonflikt eingeschaltet. „Das war keine Schlichtung, das war Moderation, Mitwirkung an Gesprächen – irgendwas dazwischen“, sagte Weil. Und weiter: „Wenn es gewirkt hat, ist es gut.“ Auch der Fahrgastverband Pro Bahn und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer begrüßten die Einigung. Das Ergebnis stehe für eine „Erleichterung für Millionen Bahnkunden und auch für die deutsche Wirtschaft“, sagte der CSU-Politiker am Donnerstag. Jetzt gehe es darum, dass sich das Unternehmen auch wirtschaftlich wieder erhole und an steigenden Fahrgastzahlen anknüpfen könne. Wie teuer der Abschluss mit der GDL für die Bahn ausfällt, ist allerdings unklar. Vorstand Martin Seiler wollte sich auch auf Nachfrage dazu nicht äußern.

Erstmals hat die GDL neben dem Zugpersonal auch Tarifverträge für Mitarbeiter in Werkstätten und der Verwaltung abgeschlossen, jedoch nicht für die Infrastruktur. Der Tarifvertrag gilt nur dann, wenn die GDL im jeweiligen Betrieb auch die meisten Mitglieder hat. Dafür ist das Tarifeinheitsgesetz verantwortlich, das vorsieht, dass in einem Unternehmen mit konkurrierenden Gewerkschaften nur noch der Tarifvertrag der größeren Arbeitnehmervertretung angewendet werden darf. Die GDL hat in 16 der rund 300 Bahn-Betriebe die Mehrheit, in 71 Betrieben muss es noch festgestellt werden. Bahn und GDL einigten sich nun darauf, in einem „notariellen Verfahren“ die Mehrheitsverhältnisse zu überprüfen – und zwar zusammen mit der größeren Konkurrenzgewerkschaft EVG. Von ihrer grundsätzlichen Kritik am Tarifeinheitsgesetz rückt die GDL jedoch nicht ab. „Ein guter Gewerkschafter kann keinen Frieden mit diesem Gesetz machen“, sagte GDL-Chef Weselsky und kündigte an, weiter um Mitglieder werben zu wollen.



Das Nebeneinander unterschiedlicher Gewerkschaften sorgt dafür, dass der Bahn-Tarifkonflikt auch nach Einigung mit der GDL noch nicht vollends gelöst ist. Dafür muss sich der Konzern nun mit der EVG einig werden. „Ich glaube, es ist möglich, dass wir mit der EVG zeitnah zu entsprechenden Regeln kommen“, sagte Bahn-Vorstand Martin Seiler. Bereits im vergangenen Jahr hatten sich Bahn und EVG auf einen Tarifvertrag verständigt. Allerdings geht die Einigung mit der GDL in Teilen über diesen Vertrag hinaus. Kein EVG-Mitglied solle schlechter gestellt werden, kündigte Seiler nun an. Der Bahn-Vorstand lobte die Gewerkschaft dafür, dass sie in der Corona-Krise große Solidarität gezeigt habe – ein Seitenhieb auf die streikwillige GDL.



Bahn: EVG droht mit Streik, auch die GDL ist unzufrieden

Die EVG zeigte sich offen für Gespräche, baute aber gleichzeitig eine Drohkulisse auf. „Wir bereiten uns auf Verhandlungen vor, aber auch auf Maßnahmen bis hin zum Arbeitskampf“, sagte EVG-Chef Klaus-Dieter Hommel der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Das Engagement der Ministerpräsidenten kritisierte Hommel zudem scharf. „Das ist ein Schlag ins Kontor der Tarifautonomie“, sagte er. Unzufrieden ist auch die GDL – wenn auch aus anderen Gründen. GDL-Chef Weselsky kritisierte, dass die Bahn nun auf die EVG zugeht. „Wir haben anders abgeschlossen, und zwar höher, sichtbar höher“, sagte Weselsky. „Wir geben Millionen aus, gehen in den Streik, lassen uns beschimpfen, und am Ende des Tages dürfen wir zuschauen, wie der Tarifabschluss den anderen hinterhergetragen wird.“