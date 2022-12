Vodafone: Wir erfüllen zentrale Handynetz-Ausbaupflicht Bis Ende Dezember sollen mindestens 98 Prozent der Haushalte mit Bandbreiten von mindestens 100 Megabit versorgt werden. Vodafone hat das Ziel nun erreicht. ... dpa

Düsseldorf -Zwei Wochen vor Ablauf einer Frist hat der Handynetzbetreiber Vodafone eine staatliche Ausbaupflicht nach eigenem Bekunden erfüllt. In allen Bundesländern seien mindestens 98 Prozent der Haushalte mit Bandbreiten von 100 oder mehr Megabit pro Sekunde versorgt, teilte das Telekommunikationsunternehmen am Montag in Düsseldorf mit.