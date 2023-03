Volkswirte: Konjunkturmotor Privatkonsum gerät ins Stottern Die Inflation schmälert die verfügbaren Einkommen der Menschen in Deutschland. Das hat Folgen für den Konsum als wichtige Konjunkturstütze. Zur Jahresmitte k... Friederike Marx und Christof Rührmair , dpa

ARCHIV - Das Container Terminal Burchardkai (CTA) in Hamburg: Die Konjunktur zieht laut Ifo-Prognose wieder an. Christian Charisius/dpa

Wiesbaden -Die Inflation dämpft nach Einschätzung von Ökonomen in diesem Jahr den Konsum der Menschen in Deutschland. Der Privatkonsum dürfte damit als wichtige Konjunkturstütze zunächst ausfallen. „Die hohe Inflation schmälert die verfügbaren Einkommen der privaten Haushalte und führt zu einem Rückgang der privaten Konsumausgaben im laufenden Jahr“, prognostizierte das Kieler Wirtschaftsforschungsinstitut IfW in seiner am Mittwoch. Ähnlich äußerte sich das Ifo-Institut.