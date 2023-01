Volvo ruft Autos wegen Software-Problems zurück Der schwedische Autobauer ruft weltweit über 100.000 Wagen aus seiner Produktion in die Werkstätten zurück. Auch Deutschland ist betroffen. dpa

ARCHIV - Softwareprobleme im Bremssteuermodul möglich: Der schwedische Autobauer Volvo ruft Fahrzeuge zurück. Uli Deck/dpa

Stockholm -Volvo Cars ruft weltweit knapp 107.000 Autos in die Werkstätten zurück, davon 7000 in Deutschland. Grund dafür ist ein potenzielles Problem mit der Software im Bremssteuermodul, wie ein Sprecher des schwedischen Autobauers am Dienstag auf dpa-Anfrage mitteilte.