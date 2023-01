Von der Leyen: Gas billiger als vor Ukraine-Krieg Europa hat die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland überwunden, sagt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Gefüllte Gasspeicher sorgen zude... dpa

Die ukrainische First Lady, Olena Selenska (l.), und Ursula von der Leyen, Präsidentin der EU-Komission, in Davos. Markus Schreiber/AP/dpa

Davos -Die Gaspreise in Europa sind nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen schneller gefallen als erwartet. Im Vergleich zu ihrem Höchststand im August von 350 Euro pro Megawattstunde seien die europäischen Erdgaspreise diesen Monat um 80 Prozent gesunken, sagte von der Leyen beim Weltwirtschaftsforum in Davos am Dienstag. „Das ist niedriger als vor dem Krieg in der Ukraine.“