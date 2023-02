VW-Beschluss zu Elektro-SUV für Wolfsburg steht Am Hauptsitz musste VW so manches Produktionsziel kassieren. Ein neues E-Modell soll neue Beschäftigung bringen. Der Kanzler kommt zur Stippvisite - und erzä... dpa

Wolfsburg -Der zuletzt wenig ausgelastete Stammsitz von Volkswagen hat konzernintern den Zuschlag für ein zusätzliches E-Modell ab dem Jahr 2026 erhalten. Im Rahmen der im Herbst zunächst verschobenen Investitionsplanung sei jetzt die Entscheidung gefallen, Entwicklung und Bau des vollelektrischen Kompakt-SUV in Wolfsburg anzusiedeln, wie am Donnerstag aus Teilnehmerkreisen am Rande einer Betriebsversammlung verlautete.