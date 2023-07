Der russische Präsident Wladimir Putin trifft sich am 4. Juli 2023 im Kreml in Moskau mit Absolventen der Russischen Präsidialakademie für Volkswirtschaft und öffentliche Verwaltung. (Symbolbild)

Noch vor zwei Wochen hat ein Euro in Russland 92 Rubel gekostet und ein US-Dollar 84 Rubel. Am heutigen Dienstag eilen Nachrichten über die russischen Medien: Der Wechselkurs gegenüber dem Euro hat an der Moskauer Börse erstmals seit dem 29. März 2022 den Stand von über 98,01 Rubel erreicht!

Für die russische Währung ist es ein Wertverlust von 6,5 Prozent in nur zwei Wochen – oder von fast 23 Prozent im Vergleich zum April des letzten Jahres. Damals war die russische Währung nach dem Angriff des Landes auf die Ukraine und wegen der darauf gefolgten westlichen Sanktionen im freien Fall gewesen und hatte ein Rekordtief von 133 Rubel für einen Euro erreicht, wurde aber relativ schnell künstlich von der Zentralbank stabilisiert, sodass ein Euro länger rund 80 Rubel kostete. Woran liegt es diesmal, warum geht es mit der russischen Währung wieder bergab und was sollte der ausländische Beobachter über die Entwicklungen in der russischen Wirtschaft wissen?

Russland: Wagner-Meuterei hat die Nervosität am Markt verstärkt

Die kürzlich gescheiterte Wagner-Meuterei, also der bewaffnete Aufstand der Söldner-Gruppe von Jewgenij Prigoschin, verstärkte die Nervosität am Markt und schwächte den Rubel enorm. Doch russische Experten nennen auch andere Gründe, weshalb der russische Devisenmarkt gerade „in eine neue Realität eintritt“, in der der US-Dollar langfristig über 90 Rubel und der Euro über 100 Rubel kosten könnten.

Warum der russische Rubel schwächelt: Deviseneinnahmen verringern sich aufgrund eines Rückgangs der Rohstoffexporte im preislichen Äquivalent, sprich: Die Gas- und Ölpreise sind im Vergleich zum letzten Jahr deutlich gesunken, also sinken auch russische Einnahmen und weniger westliche Währung kommt nach Russland;

Devisenausgaben für Importe steigen aufgrund der Erholung der Importe und einer gleichzeitig steigenden Komplexität der Lieferketten aufgrund von Sanktionen;

steigende Ausgaben bei sinkenden Einnahmen des Staatshaushaltes, was eine weitere Entwertung des Rubels stimuliert, denn je weniger der Rubel gegenüber den westlichen Währungen kostet, desto leichter ist es, den Staatshaushalt zu füllen;

spekulative Nachfrage nach der westlichen Währung und Risiken einer erhöhten Inflation: Die Geldmenge wächst stärker, als sich der Markt mit neuen Produkten und Dienstleistungen füllt;

stärkerer Abfluss des ausländischen Kapitals, siehe den Verkauf der Bosch-Werke oder des VW-Werks in Kaluga: Käufer müssen mehr Euro und US-Dollar am inländischen Markt einkaufen, um die Geschäfte abzuschließen.

Der Rubel stürzt ab: Was passiert weiter mit der russischen Wirtschaft?

Vor allem große Transaktionen mit den Ausländern, die den russischen Markt verlassen, hatten in letzter Zeit erhebliche Auswirkungen auf den Rubel-Wechselkurs gehabt. Die aktuelle Abschwächung des Rubels überschneide sich mit dem Höhepunkt der Devisenkäufe für Zahlungen an ausländische Akteure, zitiert Forbes Russia etwa den Analysten Sergey Konygin von der russischen Investmentbank Sinara. Die Vermögenswerte werden an russische oder chinesische Firmen verkauft, doch die Verträge werden in Euro oder US-Dollar abgeschlossen. Vor allem die Bankanalysten glauben, dass der russische Staat Interesse an einem schwachen Rubel haben könnte, um das Staatsdefizit auszugleichen. Anton Prokudin, Chef-Makroökonom bei der Investitionsfirma Ingosstrakh Investments, hält die Abschwächung des Rubels seinerseits für „chronisch“ und glaubt, dass sie noch lange anhalten werde.

Jedoch glaubt der Analytiker Michael Wassiljew von der privaten Sovcombank (wurde von der EU als systemrelevant erklärt und sanktioniert) nicht, dass die russische Zentralbank zumindest an einer schnellen Abschwächung des Rubels interessiert sein könnte, denn das werde die Inflationserwartungen deutlich erhöhen. Die Zentralbank Russlands hat am Dienstag zur dramatischen Entwicklung ein Statement abgegeben. Es liege an einer Veränderung der Handelsbilanz, heißt es in der knappen Erklärung, also an den zurückgegangenen Exporten bei steigenden Importen. Risiken für die finanzielle Stabilität des Landes sieht die Vize-Vorsitzende Ksenija Judajewa aber nicht.

Die Erwartung der Experten ist nun, dass die russische Landeswährung vorerst durch „verbale Interventionen“, also durch Beschwichtigungsmeldungen der Behörden gestützt werde, und danach möglichweise durch eine Anhebung des Leitzinses. Schon seit September letzten Jahres beträgt der russische Leitzins unverändert 7,5 Prozent im Jahr. Zum Vergleich: Wenige Tage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hatte die Zentralbank Russlands den Leitzins von damals 9,5 Prozent auf rekordhafte 20 Prozent erhöht: ein Grund, warum die offizielle Inflationsrate in Russland letztes Jahr bei „nur“ zwölf Prozent lag.



