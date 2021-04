Berlin - Europas Währungshüter halten an ihrem Krisenkurs während der Pandemie fest. Die Notenbanker der Europäischen Zentralbank haben am Donnerstag auf ihrer Zinssitzung zwar keine neuen geldpolitischen Konjunkturhilfen beschlossen. Sie stellten aber in Aussicht, nötigenfalls alle ihre Instrumente anzupassen. EZB-Präsidentin Christine Lagarde betonte zum zweiten Mal nach der Sitzung im März, das Tempo der Wertpapierkäufe im laufenden Quartal beschleunigen zu wollen. Damit positioniert sich Lagarde deutlich gegenüber Kritik am ultralockeren Kurs der EZB, die auf ein Exit aus dem Krisenmodus abzielt.

Den Leitzins beließ die Notenbank auf dem Rekordtief von 0,0 Prozent. Dort liegt er bereits seit März 2016. Auch an ihrem Einlagesatz, der bei minus 0,5 Prozent liegt, rüttelte sie nicht. Damit müssen Finanzinstitute weiterhin Strafzinsen zahlen, wenn sie überschüssige Gelder bei der Notenbank parken.

Immer wieder hatte Lagarde in früheren Sitzungen gesagt, die EZB würde alle Flexibilität nutzen, die sie habe, um der durch die Pandemie verursachten Krise beizukommen. Es sei wichtig, dass die Finanzierungsbedingungen günstig blieben. Zuletzt waren die Kapitalmarktzinsen zeitweise angestiegen. Das habe die Finanzierung von Haushalten und Unternehmen verteuert und bedrohe die wirtschaftliche Erholung im Euroraum, hieß es am Donnerstag.

Diskussion um Exit-Strategie

Für die aktuelle Sitzung waren im Vorfeld zunächst keine drastischen Änderungen am Krisen-Kurs der EZB erwartet worden. Analysten hatten die Sitzung vielmehr als No-Event gehandelt. Erst die kommende Sitzung im Juni wähnten sie wieder für interessant, weil dort Wachstums- und Inflationszahlen verkündet werden, die eine wichtige Grundlage für die Entscheidungen des EZB-Rates sind. Vergangene Woche war dann allerdings eine Diskussion über die mittelfristige Strategie der EZB entbrannt, die es zuletzt unter dem ehemaligen Präsidenten Mario Draghi gegeben hatte. Im Zentrum dieses Diskurses stand bereits Ende 2019 die ultralockere Geldpolitik der EZB. Aktuell ranken die Bedenken der Kritiker um jenes Anleihenkauf-Programm, das die Zentralbank unter dem Druck der Corona-Krise im ersten Quartal 2020 aufgelegt hat: das sogenannte Pandemic Emergency Purchase Programme – kurz PEPP.

So hatte der niederländische Notenbanker Klass Knot vergangene Woche darüber öffentlich sinniert, die EZB könne angesichts einer im Euroraum wieder anziehenden Wirtschaft die PEPP-Käufe ab dem dritten Quartal 2021 langsam wieder herunterfahren. Ein Ende des Programms im März 2022 sei machbar. Für seinen Kurs erhielt Knot dabei Unterstützung von einigen Kollegen, aber auch Widerspruch. Der italienische Notenbankchef Fabio Panetta etwa warnte vor zu großem Konjunktur-Optimismus.

Grafik: BLZ/Hecher, Quelle: IMF Die konjunkturelle Erholung fällt im Euroraum hinter den USA und China zurück.

Angesichts der drohenden Wirtschaftskrise hatte die EZB Im März 2020 vergangenen Jahres eilends Nägel mit Köpfen gemacht und PEPP auf den Weg gebracht. Dessen Volumen betrug – nachdem die EZB es nach drei Monaten noch einmal aufgestockt hatte – im Sommer 2020 zunächst 1,35 Billionen Euro. Ende 2020 hoben die Notenbanker das Kauf-Volumen noch einmal an. Aktuell beträgt es 1,85 Billionen Euro. Die Laufzeit des Programms hatten die Zentralbanker zunächst bis Ende Juni 2021 festgelegt. In der letzten Sitzung im März 2021 war allerdings auch das verschoben worden – auf März 2022.

Im Unterschied zu früheren Anleihekaufprogrammen der EZB ist das Notkaufprogramm PEPP sehr „flexibel“ konstruiert, wie Mitglieder des Direktoriums der Zentralbank, etwa die deutsche Ökonomin Isabel Schnabel, ihre aktuelle Krisenpolitik immer wieder beschreiben. So sind die Hilfsprogramme der Zentralbank eigentlich an deren Kapitalschlüssel gebunden, also welcher Mitgliedstaat welchen Anteil zum Kapital der EZB beiträgt. Demnach kauft die EZB die Anleihen der Mitgliedstaaten im Euroraum – im Normalfall – nicht nach deren Schuldenstand. Sie orientiert sich vielmehr an der Wirtschaftskraft eines Landes.

Grafik: BLZ/Hecher, Quelle: ETB, Dekabank Der Leitzins stagniert tief, für ihre Anleihenkaufprogramme weist die EZB kein Ende aus.

Mit PEPP behalten sich die Notenbanker seit vergangenem Jahr hingegen vor, von diesem Schlüssel abzuweichen. Die EZB kann so unabhängig vom Schlüssel die Anleihen von Staaten über Dritte – etwa Banken – kaufen, die besonders von der Krise betroffen sind. Außerdem sieht das Programm auch eine Erweiterung der Wertpapierarten vor, die gekauft werden dürfen.

So konnten die Zentralbanker vergangenes Jahr zum einen auf in die Höhe schnellenden Risikoprämien etwa griechischer Staatsanleihen reagieren, nachdem mit dem Kapitalmarkt-Crash im März eine Kapitalflucht in sichere Anlagen einsetzte. Zum anderen erweiterte sich mit PEPP auch das Spektrum der Assetklassen, die von der EZB gekauft werden können, um sogenannte Commercial Papers. Mit jenen Papieren sichern sich Unternehmen kurzfristig Liquidität am Markt. Über die EZB können letztere sich, seitdem das Programm aufgelegt wurde, während der Pandemie zu besseren Konditionen am Kapitalmarkt refinanzieren.

Draghis „whatever-it-takes“ und Zombie-Firmen

Anleihen der Euro-Staaten kauft die EZB derweil bereits seit 2015 als Reaktion auf die europäische Schuldenkrise. Das sogenannte „Quantitive Easing“ geht auf Mario Draghis Strategie zurück, mit der die Notenbanker hoch verschuldete Mitgliedstaaten wie Griechenland und Italien vor dem Staatsbankrott bewahren wollten. Die Schuldenkrise war im Anschluss an die Finanzkrise ab 2010 vor allem davon losgetreten worden, dass Ratingagenturen die Kreditwürdigkeit von Staaten wie Griechenland herabgesetzt hatten.

Auch in der aktuellen Krise, betont EZB-Direktorin Schnabel in Interviews, sei es wichtig, dass die EZB einschreite und Markt-Dynamiken, wie sie vor zehn Jahren zu beobachten waren, breche. Eine systemische Anwendung sei aber nicht vorgesehen. Die EZB wolle keine falschen Anreize setzen. Programme wie PEPP würden die Notenbanker nur als Instrument gegen eine drohende Fragmentierung des Euroraums einsetzen.

Abseits der EZB tragen Ökonomen seit Mario Draghis „whatever-it-takes“-Kurs immer wieder Bedenken an, die Notenbanker trügen über ihre Geldpolitik zu einer „Zombifizierung“ der Wirtschaft bei. Bereits vor Corona mahnten sie, die EZB müsse die Notbremse ziehen. Für die Kritiker des EZB-Kurses werden mit den niedrigen Fremdfinanzierungskosten Unternehmen am Leben erhalten, die in normalen Zinszeiten Verluste schreiben und aus dem Markt ausscheiden würden. Die Gegner der „Zombie“-These betonen, dass die Zins-Ebbe für alle Unternehmen gelte und eher ein entgegengesetzter Effekt zu erwarten sei: Gesunde Firmen würden überproportional von günstigen Kapitalkosten profitieren.

Insbesondere aber bei PEPP, so die Kritiker, dürfe die EZB den Exit nicht aus dem Blick verlieren. Die Umstände der Pandemie und der Jahrhundertrezession würden das Programm zwar rechtfertigen, heißt es bei der Deka-Bank. Die Krisen-Geldpolitik dürfe aber nicht zur Dauereinrichtung werden und müsse strikt auf die Krisenphase beschränkt bleiben. Das gelte auch wegen der mindestens grenzwertigen Nähe zur verbotenen monetären Staatsfinanzierung und der Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht.