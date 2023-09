Heizungsgesetz: Wärmepumpen kann man jetzt auch mieten, nicht kaufen

Nach langem Hin und Her soll das umstrittene Gebäudeenergiegesetz, auch als Heizungsgesetz bekannt, an diesem Freitag vom Bundestag verabschiedet werden – zumindest wenn es nach dem Willen der Bundesregierung geht. Das Gesetz sieht vor, dass neu eingebaute Heizungen künftig zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden müssen.

Aber müssen die Geräte unbedingt gekauft werden? Das schwedische Unternehmen Aria, das deutsche Haushalte in Zukunft mit Wärmepumpen beliefern möchte, will das Problem mit den teuren Investitionen lösen. In dieser Woche eröffnet Aria seinen ersten deutschen Standort in Berlin, wie aus einem Pressestatement des Unternehmens hervorgeht. Italien, Großbritannien und Polen sollen spätestens bis 2024 folgen. Das Besondere: Aria will Wärmepumpen über ein Mietmodell vertreiben.

Wärmepumpe in Deutschland mieten: Dem Kunden wird ein All-inclusive-Paket versprochen

Installation und Inbetriebnahme des Geräts sollen innerhalb von 30 Tagen nach Bestellbestätigung erfolgen. Mit Blick auf die derzeitigen Lieferverzögerungen bei Wärmepumpen wirkt dieses Versprechen sehr optimistisch. Auf die Frage der Berliner Zeitung, wie Aria dieses Werbeversprechen auch bei steigender Nachfrage umsetzten wolle, ist das Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch nicht eingegangen. In den ersten Monaten soll das Angebot aber offenbar nur in Berlin und Brandenburg gelten und anschließend auf ganz Deutschland ausgeweitet werden.

Bisher schrecken der Kauf einer Wärmepumpe und die damit verbundenen Kosten viele Verbraucher ab. Das schwedische Unternehmen setzt hier an und bietet den Kunden ein ganz neues Modell: Wärmepumpen werden nicht gekauft, sondern gemietet. Das All-inclusive-Paket beinhaltet die Lieferung und die Installation des Geräts. Die Bezahlung erfolgt erst nach der erfolgreichen Installation und Inbetriebnahme. Ebenfalls enthalten ist eine Produkt- und Leistungsgarantie über zehn Jahre.

Wärmepumpen mieten: Aria möchte Tausende Fachkräfte ausbilden

Auf der Website des im vergangenen Jahr gegründeten Unternehmens heißt es: „Wir liefern innovative und erschwingliche Technologien im Bereich Clean Energy Tech, um die Elektrifizierung der Wärmeerzeugung zu beschleunigen.“ Nach eigenen Angaben kann Aria die CO₂-Emissionen beim Heizen je nach Stromquelle um bis zu 100 Prozent senken. Die Heizkosten verringern sich um bis zu 50 Prozent. Hauptgeldgeber und Gründer von Aria ist die Vargas Holding, ein schwedisches Investitionsunternehmen.

In den nächsten zehn Jahren möchte Aria laut eigener Aussage in fünf Millionen europäischen Haushalten Wärmepumpen installieren. Allein in Deutschland wird die Installation von mehr als einer Million Geräte angestrebt. Dies sei möglich, da bereits mehrere Millionen Haushalte die Voraussetzungen für eine Installation erfüllen. Zusätzlich sollen 5000 Fachkräfte zu Wärmepumpenspezialisten ausgebildet werden und als „Clean Energy Technicans“ für Aria arbeiten.

Förderung von Wärmepumpen könnte sich im nächsten Jahr ändern

Der CEO von Aria Deutschland, Leonhard von Harrach, sieht die Wärmewende als größte Herausforderung der jetzigen Generation. In einem Pressestatement sagt Harrach: „Mit den innovativen Lösungen von Aira helfen wir, Energiekosten erheblich zu senken, und schaffen dabei saubere, umweltfreundliche und zukunftssichere Häuser – ein zunehmend wichtiger Aspekt für den Werterhalt. In Deutschland gibt es über zehn Millionen wärmepumpenfähige Ein- und Zweifamilienhäuser, denen wir helfen möchten. Damit beginnen wir jetzt in Berlin und Brandenburg.“

Wie alle Wärmepumpenanbieter steht Aira vor dem Dilemma, dass für 2024 eine Umgestaltung der Wärmepumpenförderung erwartet wird. Die Bedingungen sind aber noch nicht veröffentlicht worden. Aira dazu: „Abhängig vom Einzelfall, jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit, kann die Fördersumme in 2024 aus diesem Grund geringer ausfallen als jetzt in 2023.“ Im Falle einer Änderung sollen Verbraucher jedoch umgehend informiert und von den Aria-Experten beraten werden.



