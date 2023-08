Wärmepumpen: Verstößt Heizungs-Gesetz gegen EU-Recht?

Amerikanische und europäische Wärmepumpen-Hersteller warnen, dass der Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Ersatz von Gasheizungen durch Wärmepumpen Bestimmungen enthält, die gegen die Grundsätze des EU-Binnenmarkts verstoßen. Die Hersteller sind besorgt über eine Klausel im Gesetzentwurf, die es der Regierung ermöglicht, die Verwendung eines Kühlgases – Hydrofluorolefine (HFO) – in Wärmepumpensystemen zu verbieten.

HFOs sind zwar billiger, erzeugen aber Treibhausgase und gelten daher als umweltschädlicher als natürliche Kühlmittel wie Propan, CO2 oder Ammoniak. Das Verbot von HFOs sei jedoch „kontraproduktiv“, sagte Julien Soulet, Manager bei Honeywell Advanced Materials, der Financial Times. Es „verstößt gegen die Grundsätze des EU-Binnenmarkts“. Die „unbeabsichtigten Folgen einer Entfernung von HFO vom Markt in Deutschland wären weitreichend im Hinblick auf negative Auswirkungen auf die Energieeffizienz, die Energiesicherheit und die finanziellen Kosten für die Bürger“, so der Manager.

Grund für die Sorge der Hersteller: Der Gesetzentwurf enthält eine Bestimmung, wonach die Regierung verordnen kann, dass in Wärmepumpen nur natürliche Kältemittel verwendet werden dürfen. Das würde HFOs ausschließen, bei denen es sich um Verbindungen aus Wasserstoff, Fluor und Kohlenstoff handelt, die entwickelt wurden, um die Wärmeübertragung in Geräten zu ermöglichen. Für die Hersteller ist allerdings klar: Der Passus im Heizungsgesetz ist „im Vergleich zu den Diskussionen in der EU eher nachrangig, denn die EU-Regulatorien bilden letztlich auch erst die Grundlage für zusätzliche Regulierungen“ in Deutschland, wie eine Sprecherin des Herstellers Siebel Eltron der Berliner Zeitung sagte.

Kai Schiefelbein, der Geschäftsführer es Unternehmens fordert eine breite Herangehensweise: „Stiebel Eltron hat Wärmepumpen mit natürlichen Kältemitteln im Portfolio, hatte dies in der der Vergangenheit und wird auch in der Zukunft auf Wärmepumpen mit natürlichem Kältemittel setzen. Für den gemeinsam mit Vertretern aus Politik, Industrie und Handwerk vereinbarten Hochlauf und damit eine schnelle Elektrifizierung des Heizungsmarktes ist es notwendig, alle Wärmepumpen-Segmente zu betrachten und zu berücksichtigen.“

Für Käufer von Wärmepumpen stellt sich die Frage, welche Auswirkungen die unklare Rechtslage auf ihre bestellte oder eben erst eingebaute Wärmepumpe haben könnte. Katja Weinhold vom Bundesverband Wärmepumpen (BWP) beruhigt. Sie sagte der Berliner Zeitung: „Wir werden auf jeden Fall Sorge tragen, dass Leute, die sich jetzt eine Wärmepumpe einbauen lassen, diese nicht wegen einer geänderten EU-Regulierung zurückgeben müssen.“ Ihr Kollege Felix Uthoff, Referent Technik und Normung beim BWP assistiert: „Keine Heizung und keine Wärmepumpe müssen irgendwo rausgerissen werden. Es gilt der Bestandsschutz.“

Grundlage der Transformation ist die Revision der sogenannten F-Gas-Verordnung, die schon seit mehreren Jahren läuft. Es sei „an keiner Stelle oder zu irgendeinem Zeitpunkt diskutiert worden oder zu erkennen gewesen, dass bereits eingebaute Wärmepumpen ausgebaut werden müssen“, sagt Uthoff. Die F-Gas-Verordnung beziehe sich „ausschließlich auf die Inverkehrbringung neuer Anlagen, die mit Kältemitteln betrieben werden“. Uthoff: „Ein Betriebsverbot von störungsfrei funktionierenden Wärmepumpen ist nicht Bestandteil der Verordnung. Eine solche Regelung würde auch der europäischen Initiative für ein Recht auf Reparierbarkeit vollkommen entgegenstehen.“

Trotzdem haben die Sorge vor einem deutschen Alleingang und vor allem die Verschiebung des Heizungsgesetzes den Boom im Markt gedämpft: „Die aktuelle Verunsicherung hat dazu geführt, dass viele ihre Förderanträge vorerst auf Eis gelegt haben,“ sagt Katja Weinhold. Und: „Die Unternehmen brauchen Planungssicherheit, wenn das von der Politik vorgegebene Ziel von 500.000 neuen Wärmepumpen bis 2024 noch erreicht werden soll.“

Der BWP fordert daher, vor 2028 keine Verbote zur Nutzung den Kältemitteln in Wärmepumpen auszusprechen. Beim Umstieg auf natürliche Kältemittel sei es „nicht einfach damit getan, dass einfach eine Flüssigkeit durch eine andere getauscht wird“, so Uthoff. Eine Wärmepumpe sei „ein thermodynamisch komplexer Prozess“. In „aufwändigen Langzeittests müssen die verbauten Komponenten sehr spezifisch aufeinander abgestimmt werden, um auch eine langfristige Lebensdauer – oft 20 Jahre und länger –des Endproduktes gewährleisten zu können“. Uthoff sagt, alle Hersteller hätten „sich zur Verwendung von natürlichen Kältemitteln bekannt und befinden sich aktuell im Aufbau der serienreifen Produktion, um diese Geräte auch in großen Stückzahlen und guter Qualität im Markt anbieten zu können“.

Weinhold rät, trotz der Unsicherheiten über die genaue Ausgestaltung des Gesetzes einen Antrag auf staatliche Förderung zu stellen. Denn im neuen Gesetz dürfte die Förderung deutlich gekürzt werden. Weinhold: „Es empfiehlt sich in jedem Fall, jetzt schon einen Förderantrag zu stellen, weil man nur jetzt noch die Förderung von bis zu 40 Prozent auf 60.000 Euro pro Wohneinheit bekommt.“