Überlastung durch Wärmepumpen und teurer Strom? Erste Rufe nach Verstaatlichung der Netze

Höhere Renditen für die Netzbetreiber, um den Netzausbau anzukurbeln – ein Deal, den die Bundesnetzagentur ins Leben ruft. Auch das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck hält den Ausbau der Stromnetze für nötig, damit die Wärmewende mit Wärmepumpen gelingt.

Seit Mittwoch ist bekannt, dass die Bundesnetzagentur die Eigenkapitalverzinsung für neue Anlagen um mehr als zwei Prozentpunkte auf 7,09 Prozent erhöhen will. Das würden höhere Renditen für Strom- und Gasnetzbetreiber bedeuten. Für die Verbraucher macht das den Strom absehbar teurer. Nun meldet sich die Opposition.

Zinserhöhung der Bundesnetzagentur – „höhere Strompreise“

„Jetzt sollen wir also mit höheren Strompreisen den Neubau von Leitungen bezahlen“, kritisiert Martin Schirdewan, Vorsitzender der Partei Die Linke, gegenüber der Berliner Zeitung. „Was machen die Netzbetreiber eigentlich mit ihren fetten Gewinnen?“, fragt er rhetorisch zurück.

Seiner Auffassung zufolge werden höhere Renditen nicht in den Netzausbau gesteckt werden. Deshalb schlägt Schirdewan eine Verstaatlichung der Netze vor.

Schon der frühere EU-Energiekommissar Günther Oettinger (CDU) kritisierte, die Privatisierung der Stromnetze sei keine gute Idee gewesen. „Da bin ich mit Oettinger ausnahmsweise mal einer Meinung“, legt der Linke-Chef nach.

Oettinger sprach sich im Jahr 2012 für die Verstaatlichung der Stromnetze aus, weil eine Netzgesellschaft unter staatlicher Beteiligung den Ausbau der Stromtrassen zügiger voranbringen würde. „Das wäre vielleicht nicht billiger für die Verbraucher, aber der Netzausbau verliefe schneller und homogener“, sagte der CDU-Politiker.

Habecks Wärmewende: Kontrolle über die Energieversorgung durch Verstaatlichung?

Laut Schirdewan gehört das Netz also in die öffentliche Hand. Nur so wäre Deutschland bei der Energiewende nicht auf den „guten Willen“ der verschiedenen Betreiberfirmen angewiesen, sagt der Linke-Politiker und betont: „Wir müssen uns die Kontrolle über unsere Energieversorgung zurückholen – auch in Europa.“ Die Wärmewende könne nur gelingen, wenn gesamteuropäisch geplant werde. Je mehr Akteure, desto schwerer werde ein koordinierter Ausbau europäischer Stromtrassen.

Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, hatte zuvor hingegen den steigenden Zinssatz mit der „aktuellen Entwicklung des Zinsumfelds“ begründet: Man wolle neue Investitionen besser verzinsen und so spürbare Anreize für Investitionen bei den Netzbetreibern schaffen, sagte Müller in einer Mitteilung der Behörde. Er räumte auch ein, dass die Renditen der Netzbetreiber von den Netznutzern – also von Haushalten, Industrie und Gewerbe – bezahlt werden. Im Januar warnte Müller vor einer Überlastung der Netze, „falls wir nicht handeln“.

Bundesnetzagentur schlägt höhere Renditen für Netzbetreiber vor: Wie geht es weiter?

Dennoch hagelt es allgemein Kritik: Anreize bzw. größere Gewinnmöglichkeiten der Strom- und Gasnetzbetreiber könnten sich auf Energiekosten der Verbraucher niederschlagen. Aber auch der Vorschlag einer Verstaatlichung der Netze würde diesen Aspekt nicht verbessern, denn: Jede Verstaatlichung ist teuer und zahlen muss sie am Ende der Steuerzahler. Auf die Frage der Berliner Zeitung, was solch eine Verstaatlichung der Netze die Steuerzahler kosten könnte, ist Schirdewan nicht eingegangen.

Ob und wann die steigende Eigenkapitalverzinsung umgesetzt wird, hängt derzeit am Parlament. Vom Bundeskabinett ist das neue Gesetz zwar bereits gebilligt, jedoch muss der Bundestag die Gesetzesgrundlage für die Änderung noch beschließen.



