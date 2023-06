800 Quadratmeter, 9808 Euro Stromkosten für Wärmepumpe: „Kann ich Mietern das zumuten?“

Das kleine Mehrfamilienhaus des Ingenieurs ist nicht an die Fernwärme angeschlossen – wie werden die acht Wohnungen geheizt?

Das kleine Mehrfamilienhaus des Ingenieurs ist nicht an die Fernwärme angeschlossen – wie werden die acht Wohnungen geheizt? Volker Rüdinger

Man redet die ganze Zeit über Wärmepumpen und meint damit automatisch Ein- und Zweifamilienhäuser: Geht’s noch? Die meisten Menschen in Deutschland wohnen doch in Mehrfamilienhäusern. Viele davon haben noch keinen Fernwärmeanschluss, müssen sich aber wegen der alten Gasheizung schon bald entscheiden: Was jetzt?