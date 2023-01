Für Waffenproduktion: EU importiert mehr Seltene Erden aus China über Russland

Deutsche Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 für die Ukraine sorgen gerade für einen heftigen Streit zwischen Deutschland und den USA. Zuvor hatten die Elektronikprobleme bei den modernsten Puma-Panzern für viel Aufruhr gesorgt.

Ob für Elektronik, Microchips oder für die Munition für moderne Waffen: Deutschland und seine Nachbarn brauchen Metalle der Seltenen Erden.

Seltene Erden: EU-Handel mit China gestiegen

Diese importiert die EU zu über 90 Prozent aus China und, wie sich nun herausstellt, über Russland: trotz dessen Kriegsführung in der Ukraine und der EU-Sanktionen gegen Russische Eisenbahnen, eine staatliche Monopolgesellschaft. Wie die US-Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf die EU-Statistiken berichtet, hätten die Einfuhren chinesischer Metalle über Russland allein in den ersten neun Monaten des letzten Jahres mehr als das Doppelte im Vergleich zum gesamten Vorjahr 2021 betragen.

Auch die sanktionierten Züge der Russischen Eisenbahnen waren demnach in den Transit involviert. Was den EU-Handel mit China bei Metallen der Seltenen Erden angeht, stieg dieser in den ersten neun Monaten 2022 um mehr als vier Fünftel auf 377 Millionen Euro.

Norge Mining: „Erstaunlich, dass diese Lieferkette trotz Sanktionen noch funktioniert“

Die russische Eisenbahn bleibt in dieser Hinsicht ein wichtiger Knotenpunkt bei den Lieferketten aus China, obwohl der Gesamtanteil des Güterverkehrs über Russland nach EU-Angaben drei bis vier Prozent des gesamten Handels zwischen China und der EU ausmacht. Metalle könnten zwar auch auf dem Seeweg transportiert werden, merken die Bloomberg-Autoren an, aber es dauere doppelt so lange wie mit der Bahn. Ein Güterzug, der vom chinesischen Wuhan durch Russland nach Duisburg in Westdeutschland fährt, braucht nur 16 Tage.

„Es ist erstaunlich, dass diese Lieferkette trotz aller Sanktionen noch funktioniert“, sagt Michael Wurmser, Gründer des englisch-norwegischen Rohstoffunternehmens Norge Mining, dazu im Bloomberg-Bericht. Es unterstreiche die Bedeutung dieser Seltenen Erden für die EU und zeige, „wie sehr wir von ihnen abhängig sind“.

Die Berliner Zeitung hatte zuvor über die Wichtigkeit der Seltenen Erden aus China für die europäische Industrie berichtet, darunter auch für die Produktion der Elektromotoren. Was die Waffenherstellung angeht: Chinesisches Lanthan wird etwa von westlichen Herstellern häufig für die Produktion panzerbrechender Munition verwendet. Auch das in der EU am meisten nachgefragte Wolfram, das für die Herstellung von Panzerabwehrwaffen verwendet wird, wird in China beschafft.

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de