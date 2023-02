Waldfläche mit FSC-Siegel soll verdoppelt werden Der Landesbetrieb Forst Brandenburg will den Anteil der Waldflächen mit FSC-Zertifikat bis 2024 nahezu verdoppeln. Holz aus den Brandenburger Wäldern würde d... dpa

Potsdam -Der Landesbetrieb Forst Brandenburg will den Anteil der Waldflächen mit FSC-Zertifikat bis 2024 nahezu verdoppeln. Holz aus den Brandenburger Wäldern würde dann zu gut 22 Prozent den FSC-Standards gerecht werden, wie es das Brandenburger Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz am Mittwoch mitteilte. Der Wald in der Uckermark sei bereits vollständig zertifiziert.