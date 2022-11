Wandel in der Autoindustrie - Scholz ist optimistisch Was bedeutet der technologische Wandel für die deutsche Autoindustrie? Der Kanzler sieht Deutschland gut gewappnet - und spricht von den „besten Aussichten“ ... dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz (l) besucht den Autozulieferer ZF. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Friedrichshafen -Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sieht Deutschland für den Wandel in der Autoindustrie gut gewappnet. „Wir haben die besten Aussichten, dass wir bei der Zukunft mitmischen können“, sagte Scholz nach einem Besuch beim Automobilzulieferer ZF am Samstag in Friedrichshafen am Bodensee. „Man geht hier wieder weg mit großer Zuversicht“, sagte der Kanzler. Der technologische Wandel sei keine Bedrohung, sondern eine Aussicht.