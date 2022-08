„Überstunden sind mit der Vergütung abgegolten“, so oder so ähnlich steht es in Deutschland in vielen Arbeitsverträgen. „Diese Formulierung ist seit ein paar Jahren unwirksam“, sagt Lukas Stähler, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin. Die Überstunden müssten also eigentlich bezahlt werden – in der Regel mit dem durchschnittlichem Stundenlohn. Doch ist das immer so?

Mehr als jeder achte Arbeitnehmer in Deutschland hat im vergangenen Jahr Überstunden gemacht. Von denen, die 2021 mehr gearbeitet haben, bekamen nur knapp 18 Prozent diese bezahlt, 22 Prozent leisteten unbezahlte Überstunden und 72 Prozent nutzten ein Arbeitszeitkonto, hat das Statistische Bundesamt ermittelt.

Überstunden müssen vom Chef genehmigt worden sein

„Ob der Arbeitgeber Überstunden seiner Mitarbeiter bezahlen muss, hängt von mehreren Voraussetzungen ab“, sagt Stähler. Die erste: Die Überstunden müssen vom Arbeitgeber „gebilligt“ oder „gedudelt“ oder auch nachträglich genehmigt worden sein. Wenn Arbeitnehmer also einfach von sich aus länger arbeiten, ohne dies vorher oder zumindest nachträglich abgesprochen zu haben, ob dies wirklich nötig war, besteht kein Recht auf eine Vergütung der zusätzlichen Arbeitszeit. Das gleiche gelte, wenn der Beschäftigte die Zeit vertrödelt hat und deshalb länger braucht, um die Arbeit fertigzustellen.

Als Zweites lohnt sich ein Blick in den Arbeitsvertrag oder auch in die Betriebsvereinbarung oder den Tarifvertrag. „Wenn sich dort eine Regelung findet, dass Überstunden in Freizeit ausgeglichen werden dürfen, besteht natürlich auch kein Anspruch auf Vergütung“, sagt Stähler. Andere Formulierungen, wie „Überstunden sind mit der Vergütung abgegolten“, sind hingegen unwirksam. „Hier muss die Vereinbarung konkreter gefasst sein“, sagt Stähler. Was rechtlich erlaubt ist, ist beispielsweise zu vereinbaren, dass bis zu zehn Überstunden pro Monat mit der Vergütung abgegolten sind. Es müssen also möglichst konkrete Zahlen enthalten sein, damit der Arbeitnehmer weiß, was auf ihn zukommt, wenn er den Vertrag unterschreibt.

Wenn gar nichts in Hinblick auf die Vergütung von Überstunden im Arbeitsvertrag vereinbart worden ist, haben Arbeitnehmer grundsätzlich das Recht, diese bezahlt zu bekommen – vorausgesetzt, die Überstunden sind genehmigt worden. Einen solchen Fall wird es in Zukunft aber seltener geben. Denn seit dem 1. August 2022 ist eine EU-Richtlinie (2019/1152) in nationales Recht umgesetzt worden, die unter anderem besagt, dass auch die Vergütung von Überstunden zu Beginn des Arbeitsverhältnisses schriftlich vereinbart werden muss. Allerdings gilt dies erst für seit August neu abgeschlossene Verträge.

Gutverdiener haben oftmals kein Recht auf bezahlte Überstunden

Und dann gibt es wie fast überall ein paar Ausnahmen. So kann zum Beispiel das Recht auf Vergütung von Überstunden entfallen, wenn der Arbeitnehmer auch durch Provisionen bezahlt wird und dadurch schon eine zusätzliche Vergütung erhalten hat. „Hierbei kommt es aber auch immer auf den Einzelfall an“, schränkt Stähler ein.

Eindeutiger ist es in einem anderen Fall. Und zwar, wenn es sich um leitende Angestellte und Arbeitnehmer, die oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Rentenversicherung verdienen, handelt. Bei Beschäftigten in gehobener Stellung werde erwartet, dass sie auch mal länger arbeiten, so Stähler. Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung liegt seit Januar 2022 bei 6750 Euro im Monat im Osten und 7050 Euro im Monat im Westen.

Bleibt noch die Frage, wann und in welchem Maße Überstunden überhaupt angeordnet werden dürfen – selbst wenn sie letzten Endes vergütet werden. „Das Arbeitszeitgesetz sieht vor, dass die Arbeitszeit maximal zehn Stunden pro Tag betragen darf, inklusive Überstunden“, so Stähler. Alles, was über die reguläre Arbeitszeit von acht Stunden am Tag hinausgeht, muss außerdem ausgeglichen werden. Darüber hinaus können Überstunden nur angeordnet werden, wenn dies im Arbeitsvertag vereinbart worden ist oder die Möglichkeit von Überstunden in der Betriebsvereinbarung oder im Tarifvertrag steht. „Ist dies nicht der Fall, dürfen Arbeitnehmer Feierabend machen, wenn Feierband ist“, so Stähler.