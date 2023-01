Warnstreik bei Briefträgern und in den Post-Verteilzentren 15 Prozent mehr Gehalt will Verdi für die Beschäftigten der Deutschen Post rausholen. Vor der nächsten Verhandlungsrunde im Februar setzt die Gewerkschaft we... dpa

Berlin -Die Beschäftigten der Deutschen Post in Berlin und Brandenburg haben auch am Freitag mit Warnstreiks für eine deutliche Lohnerhöhung gekämpft. Die Gewerkschaft Verdi rief am frühen Morgen bundesweit zu Warnstreiks bei der Post auf, in Berlin und Brandenburg legten Briefträger und Paketzusteller ganztägig die Arbeit nieder. Am Nachmittag wurde der Warnstreik in Berlin und Brandenburg auf die Beschäftigten in den Brief- und Paketzentren ausgeweitet.